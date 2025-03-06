不法分子冒充地鐵工作人員詐騙　港鐵深圳：已報警，籲市民勿輕信

3月6日，港鐵軌道交通（深圳）有限公司發聲明稱，近日接獲多名市民舉報，有不法分子冒充港鐵（深圳）公司工作人員詐騙，公司對此強烈譴責並已報案，提醒市民若接到此類可疑電話，請保持警惕，切勿輕信。



聲明稱，有不法分子通過電話冒充港鐵（深圳）公司工作人員，謊稱市民有不法行為須接受處罰，進而要求市民聯繫其指定的所謂「警務人員」。

港鐵軌道交通（深圳）有限公司發布關於冒充地鐵工作人員進行詐騙行為的聲明。（微博＠港鐵深圳）

聲明指出，從未也不會通過電話方式告知市民涉及不法行為或要求接受處罰，地鐵運營相關的通知和信息，會通過港鐵（深圳）公司官方渠道 （網站、微博、微信公眾號）發布。

聲明稱，對於冒充港鐵（深圳）公司工作人員進行詐騙的行為，公司表示強烈譴責，並已向公安機關報案，將積極配合公安機關依法打擊此類違法犯罪活動。聲明提醒，如市民接到此類可疑電話，請保持警惕，切勿輕信，請向當地公安機關報案。