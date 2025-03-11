月薪4600元　河南女一原因日花近百元跨市上班　本人否認炒作

河南鄭州市的董女士月薪為4600元（人民幣，下同），每日卻花銷近百元通勤上班，不少網民指她的通勤成本相對工資明顯過高，無法理解其跨市上班的行為，更質疑其故意炒作。



《縱覽新聞》報道，董女士居住於鄭州滎陽市，2015年加入現公司，2018年左右，公司因發展原因搬到焦作市武陟縣。自此，董女士每逢工作日也要跨市通勤，自駕近1小時才從家到公司。

董女士介紹，由於公司加班較少，工作日她下午5時半就可以返程回家，往返路程約110公里。雖然是跨市通勤，但她認為自己的通勤時間並不算長，且與同事關係和睦，公司工作氛圍很好，所以一直堅持跨市通勤，近期也沒有換工作的打算。

董女士每日花銷近百元通勤上班。（影片截圖）

董女士從公司到家的往返路程約110公里。（影片截圖）

董女士提到，起初她毋須每天花費百元通勤，當地政府對於40元的過路費有補貼政策，她也時常和同事拼車上班，只需要合資油費。公司為員工提供免費食宿，但因為要照顧孩子，所以除去加班等特殊情況，她才選擇每日往返。2024年8月返過路費政策到期，以及原拼車同事陸續離職，其通勤成本才增至百元。

董女士近期開始拍片記錄自己上班過程，希望找到適合拼車的人，減少通勤成本，未料引起網民關注。針對網民認為她純粹是炒作、是為了今後直播帶貨的質疑，董女士否認並稱自己並無打算開直播帶貨，公司名稱在片段中也是無意露出。

董女士每日自駕過百公里通勤上班。（縱覽新聞）

董女士曾拍片記錄上班過程。相關影片已被刪除下架。（抖音）

有人對她開車通勤的安全表示擔憂，也有部分網民認為，董女士除去通勤成本收入，收入實在太少，完全沒有必要選擇跨市上班，或更換電車降低通勤成本，惟她表示當地許多人與她的收入也是差不多，「有總比沒有好」。