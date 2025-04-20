花江峽谷大橋引美媒關注：讓金門大橋失色的中國又一壯舉
撰文：許祺安
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近日，西方媒體關注到中國貴州在建「橫豎都是世界第一」的花江峽谷大橋，有美媒表示，三藩市金門大橋和悉尼海港大橋在這位基建巨人面前都將「黯然失色」。
4月15日，美國媒體報道指今年6月30日，中國花江峽谷大橋將開通，還稱：「三藩市金門大橋和悉尼港灣大橋，你們都得往後稍稍了。」在即將亮相的這位「基建巨人」花江峽谷大橋面前，它們都黯然失色。
美媒援引中國官媒披露的數據稱，花江峽谷大橋並非單純為刷新一項世界紀錄，這座大橋還將在中國最陡峭地區之一的經濟轉型中發揮關鍵作用。據介紹，大橋通車後，貴州六枝至安龍的行車時間將從3小時縮短至1.5小時，兩岸通行時間從2小時銳減至1分鐘。
《新華社》也曾介紹，作為全國唯一沒有平原的省份，貴州近年來逢山開路、遇水架橋，已經在126萬個山頭間建造了3萬多座橋樑。目前，全世界前100座高橋，有近一半在貴州。
西班牙媒體《機密報》也讚歎，大橋鋼桁梁總重約2.2萬噸（相當於3座艾菲爾鐵塔），反映了中國在關鍵基礎設施建設中所涉及的創新、技術和效率方面的領先實力。
報道還稱，除技術進步外，花江峽谷大橋的建設速度也是巨大成就：中國團隊2個月就完成了全部鋼桁梁吊裝作業，在625米的高空實現精準合龍。此外，大橋預計今年下半年具備通車條件，距離開工時間僅3年多，「中國挑戰了不可思議的建築極限。」
在建世界第一高橋
據介紹，位於貴州省的花江峽谷大橋，是六枝至安龍高速公路的關鍵控制性工程，其橋面距水面垂直高度625米，預計2025年建成後，這座大橋將超越北盤江大橋（565米），成為世界第一高橋。
跨越「地球裂縫」花江大峽谷的大橋，同時創下山區懸索橋跨徑世界第一的紀錄，比現世界跨徑最長的雲南金安金沙江大橋長34米。因此，花江峽谷大橋也被稱為「橫豎都是世界第一」。
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