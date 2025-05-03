2025立夏巧逢佛誕、雙春！季節轉換4生肖「這樣做」可調整氣場

5月5日是節氣「立夏」，又是佛誕日宜茹素，台灣民俗專家廖大乙說，民間有「立夏補老爸」習俗，但今年是青蛇雙春年，易犯桃花，子女可在立夏前就送豬腳，提早孝敬父親；也因季節、磁場轉換，蛇、豬、虎、猴4生肖要當心，建議多行善。



廖大乙指出，一年有四季，而24節氣中的「立春」、「立夏」、「立秋」、「立冬」，代表着四季開始轉換，因此「立夏」就是夏天的開始，之後白天逐漸拉長，陽氣升騰日益旺盛，若覺得運勢欠佳，可好好把握「立夏」幫自己求財轉運招貴人。

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而台灣民間更有「穀雨補老母，立夏補老爸」習俗，過去通常是節氣當天，用豬腳麵線幫父母補運、添壽，但今年為特殊的「雙春閏月逢青蛇」，易犯桃花，又剛好碰到「佛誕日」釋迦摩尼佛誕辰，子女可在立夏前送豬腳，提早孝敬父親。

廖大乙也說，乙巳蛇年五行屬木，有2個立春、2個農曆六月，是每180年才會遇到1次的「雙春閏月逢青蛇」，相當特殊，因此碰上季節、磁場轉換的節氣，犯太歲的蛇、虎、猴、豬4生肖易因氣場弱、時運低，犯煞受影響，務必當心。

不過，也因為立夏是季節、磁場轉換之際，加上之後白天變長、陽氣更盛，上述4生肖或感覺上半年諸事不順的人，可多布施行善，不妨在「立夏」起3天內到主祀男性神明的宮廟敬拜，也能去風景、空氣好的地方活動，轉換一下自身氣場。

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