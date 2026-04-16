絲芭傳媒總裁王子傑去世　曾與鞠婧禕陷解約糾紛

上海絲芭文化傳媒集團有限公司今日（16日）發布訃告：公司創始人王子傑，因突發心源性疾病，經搶救無效，於4月14日19時在上海逝世，享年63歲。



訃告中稱，王子傑于2003年創立久遊網，2012年創立女子偶像組合SNH48。他曾榮獲「中國遊戲產業最具影響力人物」、「上海市白玉蘭紀念獎」等多項榮譽，為中國互動娛樂產業的發展作出了重要貢獻，其業績與精神將被長久銘記。

王子傑被譽為SNH48教父。（微博照片）

絲芭傳媒總裁王子傑去世。（微博照片）

2025年12月，「SNH48」成員鞠婧禕與絲芭傳媒的合約風波再次升級。絲芭傳媒起訴狀稱鞠婧禕合約至2033年8月。不過，鞠婧禕方指，雙方合約2024年6月終止，並指控絲芭「偽造藝人簽名及授權」。當時，「SNH48」前成員曾豔芬也發多篇文章力挺鞠婧禕，並指控絲芭傳媒對她有欠薪、抽成等多項金錢合約糾紛。她還爆料，「SNH48」的成員被要求參加酒局的黑幕。

鞠婧禕曾被日本媒體封為「四千年一遇美女」。（鞠婧禕微博圖片）

內地女星鞠婧禕。（微博＠鞠婧禕）

今年3月，絲芭傳媒舉報鞠婧禕涉嫌偷稅漏稅。對此，鞠婧禕方否認偷稅漏稅，指控絲芭傳媒誹謗。3月31日晚，中共國家稅務總局上海市稅務局稽查局發布通報，回應關於鞠某某涉稅事項的實名舉報。通報稱，經核查，未發現舉報所反映的涉稅問題。