內地頂流教育網紅張雪峰跑步後猝死　終年41歲　多番言論曾惹爭議

3月24日晚，蘇州峰學蔚來教育科技有限公司發布訃告稱，其創始人張雪峰因心源性猝死全力搶救無效，於當日下午3時50分在蘇州逝世。年僅41歲的張雪峰是在內地擁有數千萬粉絲的頂流教育網紅、考研名師。



張雪峰是中國的考研名師。（搜狐）

張雪峰逝世。（網絡圖片）

據內媒《姑蘇晚報》報道指，24日中午，張雪峰在其公司跑步後出現不適，被緊急送至醫院，經全力搶救無效去世。

公開資料顯示，張雪峰本名張子彪，1984年5月出生於黑龍江省齊齊哈爾市富裕縣，畢業於鄭州大學，2016年因「七分鐘解讀34所985高校」影片走紅網絡，後於2021年創辦「峰學未來」，以高考志願填報和考研輔導領域的專業內容走紅，是內地考研指導教師、網絡紅人。

多番言論惹爭議 官媒曾反擊

張雪峰在微博有粉絲超過800萬，抖音擁有2611萬粉絲，全網估計曾坐擁超過6000萬粉絲。

他曾有名言稱，「現在高中學的東西將來都用不上，這只是一種選拔人才的方式，中國的高考是全世界最公平的考試。」

他又強調，「選擇比努力更重要」、「普通家庭要優先就業穩定」；同時強烈推薦計算機、醫學等他認為好的就業方向，避免選擇難以就業的新聞學、小語種等課程。

不少他的支持者稱，他幫助普通家庭「抹平了資訊差」。他往往在直播中用生動的語言清晰講解各高校就業前景、城市差異和專業前景。

他更曾稱「如果孩子非要讀新聞系，我一定把他打暈！」引發網絡爭論。官媒《人民日報》當時抨擊稱，「任何專業都有價值，不能以就業率論之」。中國教育部主管的《中國教育報》更在頭版刊文稱，「所謂的人生規劃導師，憑藉對專業、高校、就業情況的片面認知就指導考生，極不負責」。

延伸閱讀：讀文科無用？網紅名師稱「孩子讀新聞系一定把他打暈」 官媒還擊（點圖放大閱讀）

+ 9

曾聲稱若攻打台灣至少捐5000萬 隨後帳號被限制關注

張雪峰還因出格言論遭限制關注。在去年「九三閱兵」當天，張雪峰曾揚言若大陸攻打台灣，他個人至少捐5000萬元人民幣。其後他在多個平台的個人帳號被禁止新用戶關注。

去年12月，中央網信辦旗下微信公眾號曾發通報稱，依法處置網絡名人帳號違法違規行為，其中典型案例就有張雪峰。

曾因勞累引發心悸住院

張雪峰此前曾因類似原因住院。2023年6月24日，他發布微博稱：「因為過度勞累，胸悶心悸，大晚上的被醫院收治強制住院了。安心休養幾天！謝謝大家的關心了！」微博所配圖片顯示，他正在病床上。

張雪峰朋友圈顯示，最近一次發布內容時間為3月22日，當日打卡7公里，3月累計跑步72公里。

《姑蘇晚報》報道稱，峰學蔚來總經理武亮表示，目前公司各項業務正常運營，服務有序，團隊穩定，學員與員工權益均有充分保障。蘇州工業園區和相關部門也表示將繼續關心和支持公司的發展。公司和家屬將全力做好相關善後工作，感謝社會各界一直以來對張雪峰和公司的關心和支持。