32歲博主嘴唇發紫粉絲催檢揭心臟2次停搏　醫：跳停不重啟即猝死

4月2日，吉林長春一名32歲博主因嘴唇發紫被粉絲多次催檢查，背上動態檢測儀後，意外發現心臟兩次停搏。隨後，相關話題火速登上熱搜。



嘴唇發紫博主成一直以為身體正常

醫生表示，心臟停跳後再啟動叫「停搏」，不啟動就叫「猝死」了，根據監測報告已經可以做心臟起搏器。

嘴唇發紫博主稱一直以為身體正常。（羊城晚報）

醫生表示心臟停跳後不啟動即是「猝死」：

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吳先生說，自己一直以為身體很正常，也沒有出現過心慌或者心口發悶，以後會戒煙戒酒不熬夜保重身體，感謝粉絲的提醒。

嘴唇發紫，究竟是怎麼回事？真的就代表心臟不好嗎？

從醫學角度看，嘴唇發紫更像一個提示，而不是一個確定的答案，並不是所有偏暗或偏紫的嘴唇，都意味着異常。真正需要引起我們警惕的是：唇色在短時間內出現的明顯變化。比如，日常唇色都是粉紅正常色，最近一段時間唇色明顯發紫。

為什麼會有人嘴唇發紫？

嘴唇之所以容易被觀察，是因為這裏皮膚較薄、血管豐富。當血液中去氧血紅蛋白增加到一定程度，局部就會呈現出藍紫色，這種現象在醫學上被稱為發紺。

進一步追溯其來源，會發現發紫其實是一個多系統共同參與的結果：肺負責氣體交換，一旦通氣或換氣出現問題，血氧水平就會下降；心臟負責循環，如果結構或功能異常，可能讓未充分氧合的血液進入體循環；而血液本身如果發生異常，同樣會影響氧的運輸與釋放能力。

心臟負責循環，如果結構或功能異常，可能讓未充分氧合的血液進入體循環。（AI生成圖片）

因此，把嘴唇發紫簡單歸因於心臟不好，往往會忽略更完整的生理背景。

其實，唇色本身就沒有統一標準。一項針對514名女性的研究顯示，天然唇色存在明顯個體差異，最終可歸納出53種不同的唇色類型。不同人之間存在大量重疊，也不存在一個絕對統一的標準顏色。有人偏紅，有人偏暗，有人略帶紫調，這些差異本身並不指向健康問題。

比顏色深淺更重要的是關注短時間內唇色是否發生明顯變化。這種從「靜態顏色」轉向「動態變化」的觀察方式，往往更接近醫學判斷的邏輯。

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如何分辨嘴唇是真正的發紺？

嘴唇發紫，在醫學上被稱為「口唇紫紺」。河南省洛陽市第一人民醫院（中州院區）心內科主任張群生2026年在其醫院公眾號刊文表示，這確實是判斷心臟健康狀況的重要依據之一。

而凍得發紫，則是因為寒冷刺激會引起血管收縮，使局部血流減慢、氧利用增加，從而出現暫時的顏色變化。這類外周性發紺通常不涉及口腔黏膜，舌頭顏色保持正常，且在保暖後可以恢復。

在一些血管功能相關的情況中，例如肢端發紺，寒冷可誘發對稱性發紫，通常沒有疼痛，也不伴隨全身不適。（羊城晚報提供）

與之相比，中心性發紺則涉及全身氧合問題。此時不僅嘴唇發紫，舌頭和口腔黏膜也會同步變色，而且往往持續存在，不容易自行緩解。

在實際生活中，這兩者的區分並不複雜：是否有明確誘因、是否能恢復、口腔黏膜是否受累，往往已經提供了關鍵線索。

此外，在一些血管功能相關的情況中，例如肢端發紺，寒冷可誘發對稱性發紫，通常沒有疼痛，也不伴隨全身不適。這些情境進一步提示，顏色變化本身需要放在具體背景中理解。

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對於嬰幼兒來說，情況就有所不同。在中國，每年約有15萬新生兒受到先天性心臟病影響，其中約三分之一屬於需要早期干預的類型。這些患兒中，有一部分會在出生早期出現持續性發紺。

值得注意的是，即使在篩查體系下，仍有約0.07%篩查結果為陰性的嬰兒在後續被診斷為先天性心臟病。也就是說，初篩結果並不能完全替代後續觀察。

因此，嬰幼兒中如果出現持續嘴唇發紫，尤其伴隨餵養困難、哭鬧時加重或體重增長不良，應儘早就醫評估。

如何判斷身體是否出問題了？

其實，無需試圖通過顏色「猜測疾病」，更理想的做法是圍繞幾個關鍵問題展開觀察：

這種變化是否新出現，是否持續存在有沒有明確誘因，如寒冷或情緒變化在休息或保暖後是否能夠恢復是否伴隨氣短、胸悶、乏力等表現對於嬰幼兒，還需要關注餵養情況與生長狀態。

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在條件允許的情況下，指夾式血氧儀可以作為輔助工具，雖然存在一定誤差，但相較於肉眼判斷更具參考意義。如果血氧持續偏低，或伴隨明顯不適，應及時就醫評估。

張群生指出：「長期心衰或冠心病患者，因心臟供血供氧能力明顯下降，嘴唇發紫的症狀可能長期存在。如果唇色突然加深，或首次出現『嘴唇發紫』，都可能是病情加重或健康出現異常的信號，最好儘快諮詢專業醫生，進行綜合判斷。」

正如一開始所說，嘴唇的顏色，更多是一種提示。真正需要被關注的，是它背後的變化，以及身體正在發出的其他信號。