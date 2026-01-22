解放軍發霸氣宣傳片：從今以後，決不允許有人對我大聲說話

1月21日，解放軍南部戰區空軍微信影音號發布戰機操演影片，並配文：「從今以後，絕不允許有人對我大聲說話。」



南部戰區空軍發布的影片並未明確表示其針對的對象，不過有意見認為是針對與菲律賓在南海的衝突。

菲律賓海岸警衛隊發佈影片顯示在中國黃岩島領空發現多艘中國海軍艦艇。（Philippine Coast Guard）

據南部戰區微信公眾號早前發文指，南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校表示，1月20日，菲律賓1架公務機未經中國政府允許，非法闖入中國黃岩島領空。中國人民解放軍南部戰區組織海空兵力，依法依規警告驅離。菲方行為嚴重侵犯中國主權，嚴重違反中國法律和國際法相關規定。

田軍里還稱，黃岩島是中國固有領土。中方正告菲方立即停止侵權挑釁和不實炒作。

近日，南部戰區空軍航空兵某部組織跨晝夜飛行訓練。（南部戰區）

南部戰區微信公眾號21日又發文指，近日，南部戰區空軍航空兵某部緊貼實戰要求，組織多批次、全要素、高強度跨晝夜飛行訓練，錘鍊部隊全天候作戰硬功。

該部通過構設逼真戰場環境，臨機嵌入特情處置，全面檢驗飛行員全時域作戰和複雜特情處置能力，有效提升部隊遂行多樣化任務能力。