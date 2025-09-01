抗戰勝利80周年｜北京強化抗戰話語權　分析：借歷史記憶凝聚民心

沿著蜿蜒曲折的山路驅車至海拔1160米的獅腦山，不僅可俯瞰山西省陽泉市的全貌，也能重溫中國共產黨在抗日戰爭期間領導的一場重要戰役——百團大戰。



獅腦山上的百團大戰紀念碑廣場，矗立著一座40米高的紀念碑。紀念碑旁是一面227米長的英烈牆，牆上鐫刻著4860位在百團大戰中犧牲的烈士姓名。

為了紀念抗日戰爭勝利八十周年，國務院新聞辦公室7月中旬組織的中外媒體採訪團走訪當地，恰逢退役軍人吳永堂攜老伴和孩子前來祭奠。他手捧菊花、神情肅穆地告訴媒體記者，「知道習（近平）主席來過了，心情既激動又感動……抗日戰爭具有重要的歷史意義，共產黨領導百團大戰，打倒了日本人。」

南京民間抗日戰爭博物館內景。圖為因反抗日軍強姦被刺30多刀最後倖存下來的李秀英資料展區。（香港01）

今年7月7日是盧溝橋事變（七七事變）88周年，中國官方稱為全民族抗戰爆發88周年紀念日，中共總書記習近平當天到百團大戰紀念碑廣場，向英烈敬獻花籃，並參觀毗鄰的百團大戰紀念館。

他當時講話強調：「中國共產黨是全民族抗戰的中流砥柱，百團大戰讓全世界看到了中國共產黨和中國人民抗戰的意志和力量。我們堅持14年抗戰，作出了巨大犧牲。」

就歷史而言，中共在抗日戰爭中發揮多大作用，長期存在一定的爭議。但從政治角度說，掌握抗戰歷史話語權、構建統一抗戰敘事，對於中共執政合法性的構建具有重要意義。

中國大陸學界認同，國民黨主導了正面戰場，與日軍進行20多次重大戰役；共產黨則主導了敵後戰場，雖以游擊戰為主，也曾發動如百團大戰這樣的大規模進攻戰。

「盧溝橋事變」爆發後，侵華日軍開始了全面的對華戰爭。 (網上圖片)

百團大戰由中共直接領導的八路軍（全稱國民革命軍第十八集團軍）於1940年8月在華北地區發起，歷時五個多月，參戰部隊達105個團，因此得名。百團大戰紀念館詳盡介紹了戰役過程及英烈事蹟，並透過圖片和實物展示中共在抗戰中的中流砥柱角色。

館內展櫃陳列著八路軍繳獲的日軍物資，包括野戰部隊使用的大出徵旗、武士刀、軍服、鋼盔、水壺等。電子屏幕顯示戰果：八路軍自1940年8月20日至12月5日，共作戰1824次，斃傷日軍2萬零645人，偽軍5155人。

近十年來，中共也不斷強化14年抗戰史觀，鞏固抗戰歷史話語權。教育部2017年明確要求中小學課本把「八年抗戰」表述，統一改為「14年抗戰」，一度在兩岸學界引發爭議。

八年抗戰通常指1937年7月7日盧溝橋事變至1945年日本投降；14年抗戰則將抗戰歷史起點前推至1931年9月18日的「九一八事變」，即日本炸燬東北南滿鐵路、佔領東北三省。

「九一八事變」在國內被視為「十四年抗戰」的開始。

台灣政治大學台灣史研究所教授李福鍾受訪時指出，八年抗戰主要反映了國民黨、尤其是已故國民黨強人蔣介石的歷史觀；強調14年抗戰，說明中共希望掌握歷史詮釋的主導權。

大陸歷史學界認為，九一八事變後，蔣介石領導的國民政府奉行「攘外必先安內」政策，優先鎮壓中共，對日採取「不抵抗」態度，致使東北迅速淪陷；相較之下，中共領導的東北抗日聯軍則堅持抗戰。因此，對抗戰歷史的劃分，關係到國共兩黨在抗戰中的地位和作用。

中共中央黨史和文獻研究院學術和編審委員會主任王均偉，在一場中外媒體交流會上強調，中共在抗戰中發揮中流砥柱作用是有歷史依據的。「在要不要堅持抗戰這個問題上，中國共產黨是立場最堅定、態度最堅決、戰鬥最勇敢的政治力量。」

他同時也說：「抗日戰爭的勝利是中華民族的勝利，是中國人民的勝利，國共兩黨都付出了巨大的犧牲。」

不過，在海峽彼岸，2016年起在台灣執政的民進黨對抗戰話語權之爭無感，國民黨在與中共爭正統上也逐漸處於劣勢，台灣民間更是對此缺少興趣。

李福鍾指出，當代台灣社會對14年抗戰與八年抗戰這一爭議普遍冷漠。他說：「21世紀的台灣人，老實說，對於特朗普關稅戰的憂慮，絕對遠超過八年抗戰或南京大屠殺。」

今年8月15日是日本宣布無條件投降與台灣光復80周年紀念日，賴清德當天在社交媒體發文紀念二戰「終戰日」時，全文未提「中華民國」與「抗戰」，被在野的藍營批評自棄抗戰話語權。

1937年7月17日蔣介石在廬山發表抗日講話。（網上圖片）

對比台灣冷淡處理二戰紀念日，中國大陸今年則高調紀念抗日戰爭勝利80周年，並舉辦一系列紀念活動，重頭戲是9月3日在北京天安門廣場舉行的閱兵式。這也是北京繼2015年的抗戰勝利70周年閱兵後，再度舉辦同樣主題的大規模紀念活動。

美國加州大學洛杉磯分校中國文化學者白睿文（Michael Berry）受訪時指出，中共數十年來持續高調紀念重大歷史事件，意在教育年輕一代瞭解國家曾經的苦難，同時深化愛國主義教育。

在他看來，當前中國社會正面臨高失業率、房地產市場疲軟，以及中美貿易戰等地緣政治挑戰，在不確定性上升的背景下，官方更傾向於加強愛國主義和民族主義宣傳，以穩定社會情緒。白睿文說：「抗戰作為集體記憶，已被證明是凝聚民族情感的有效工具。」

配合抗戰勝利80周年，中國主旋律電影《南京照相館》今夏上映，掀起觀影熱潮。影片以1937年南京大屠殺為題材，不少內地民眾觀影后表示要「銘記歷史」「勿忘國恥」。這類題材和內容是否適合兒童觀看引發輿論爭議，中國社會也出現反思仇恨教育的聲音。

網絡流傳的影片顯示，有孩童在觀影后泣不成聲，甚至直言：「我恨日本人，我長大以後要當兵。」對此，白睿文說：「激發對國家的熱愛與引導對他國的仇恨之間，有時僅是一線之隔。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

