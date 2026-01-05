殲-16零下30度仍起飛　前台空軍副司令：展現高強度作戰準備能力

解放軍近期在零下30度的極寒氣候條件下，持續進行殲-16戰機起飛訓練，引發外界關注。前台灣空軍副司令張延廷分析指出，此類訓練不僅是對戰機裝備性能的嚴峻考驗，也同步檢視飛行員在低能見度與酷寒環境下的實戰應變能力，整體作戰難度「明顯升高」，顯示高度的作戰準備水準。



張延廷1月4日在台媒「中天辣晚報」節目中指出，戰機在極低溫環境下面臨的首要挑戰，即為發動機的啟動問題。他表示，引擎滑油在低溫狀態下會變得相當濃稠，若缺乏專門的加溫設備，發動機啟動將更加困難；同時，燃油在低溫中流動性降低，而燃油噴嘴孔徑細如髮絲，若未經加溫，燃油是否能順利噴射並正常燃燒，都是關鍵風險。

中國空軍主力機型之一，殲-16以其卓越的性能和精良的配置吸引了廣泛關注。

他進一步說明，為確保系統在極寒條件下維持穩定運作，滑油、燃油及液壓油通常需添加特殊添加物，以確保油品流動順暢。張延廷指出，若處理不當，液壓系統可能因油品過於濃稠而反應遲滯，進而影響戰機操控性與飛行安全。

張延廷也提醒，低溫影響並不僅限於地面作業。他指出，若海平面溫度已降至零下30度，戰機每上升1000英尺，氣溫約再下降2度；當飛行高度達到約3萬6000英尺巡航高度時，外界溫度可能降至零下70至80度。在如此極端條件下，機體各部位金屬材料是否產生脆化，不同材質間的耐受差異，以及雷達等複合材料系統能否維持正常運作，皆須納入全面評估。

張延廷總結表示，能在這樣嚴苛的氣候條件下完成起飛與訓練，確實反映出高強度作戰準備能力，但背後所考驗的，並非單一裝備或人員表現，而是整個作戰系統在極端環境下能否「運作自如」的綜合能力。