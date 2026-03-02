小米新雙門超跑曝光　比亞迪發布車對車充電新技術擺脫充電樁束縛

小米汽車於西班牙「世界行動通訊大會MWC」正式開跑前夕，搶先發表最新雙門超跑概念車，以極具未來感的流線外型與蠶繭般的座艙設計驚艷全場。同場競爭對手比亞迪也不甘示弱，發表車對車充電新技術，為電動車領域帶來新突破。



小米汽車趁著3月2日MWC開展前熱身，率先亮相雙門超跑概念車。這款概念車擁有流線外型，極具未來感和科技感，座艙內部採用蠶繭般的設計，捨棄傳統座椅，相當大膽吸睛，讓全場鎂光燈閃個不停。

小米汽車設計總經理李田園表示，氣流穿過駕駛艙的底部，底部的主動底板能夠在行駛過程中，實時調節風阻與下壓力的平衡。在尾部設計方面，外型看起來像一艘船，當夜間車燈亮起，尾燈呈現中空設計，時尚搶眼。李田園進一步說明，有許許多多細小的管道環繞著尾燈，這是主動重量控制系統，會根據車輛的速度和角度，主動產生氣流來引導空氣流動。

小米汽車的勁敵比亞迪同樣不甘示弱，針對電動車行駛途中沒電的困境，發表車對車充電新技術，讓車主不用推車去找充電樁，馬上可解燃眉之急。比亞迪推出最新充放一體槍，能充電也能放電，車子就是行動電源。比亞迪電動車線路即插即用，可智能切換放電模式，甚至可以擺脫充電樁束縛，直接插入家用的220伏特插座充電，為電動車領域帶來新突破。

隨著場地布置進入最後收尾階段，3月2日開跑的世界行動通訊大會MWC將迎來3000家廠商，全球共有10萬人報名入場。邁入第20年的MWC，從過去聚焦3G、4G到5G，現在關注機器人與AI發展。研究機構Counterpoint指出，今年大會主軸將從生成式AI轉向AI代理，推動電信網絡邁向自主決策。

