蔚來召回逾24.6萬輛純電動車　軟件出錯致儀表板及中控屏黑屏

2月9日，國家市場監督管理總局發佈公告，指蔚來汽車共有246,229輛純電動汽車被召回，部分車輛由於軟件問題，可能在特定條件下出現短時間的儀表及中控屏黑屏。



蔚來因軟件問題召回逾24萬輛車。（Getty）

公告指，此次為蔚來主動提出召回計劃，召回編號S2026M0017I。自即日起，召回2018年3月16日至2023年1月16日期間生產的ES8、ES6和EC6純電動汽車，共計246,229輛。

召回原因是這部分車輛存在軟件問題，可能在特定條件下導致儀表板及中控屏出現短時間黑屏。在黑屏期間，車輛將無法為駕駛員提供車速、故障報警提示以及除霜除霧功能等關鍵信息，存在一定的安全隱患。

蔚來：免費為召回車輛升級版本

蔚來方面稱，將通過遠程升級（OTA）技術，免費為召回範圍內的車輛升級軟件至Aspen 3.5.6、Alder 2.1.0或更高版本，對於無法通過OTA技術升級的車輛，將通過蔚來服務中心聯繫相關用戶實施召回，以消除安全隱患。因部分車輛之前已升級優化後的軟件，本次召回此部分車輛無需再次升級。