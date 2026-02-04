電動車隱藏門把內地遭禁　中國有望搶佔全球標準主導權

中國日前發布強制性國家標準，對以新能源車為主的汽車門把手做出硬性安全要求，引發全球關注。



彭博社在2月2日刊發的報道中指出，中國規範電動汽車使用隱藏式門把手，成為世界上首個限制這種設計的國家，這款由美國電動車巨頭特斯拉帶火的設計，正因一系列致命事件而面臨全球監管機構的審查。有業內人士直言，「中國正從單純的全球最大電動汽車市場，轉型為汽車新技術監管規則的制定者」。

彭博社注意到，根據中方發布的新安全標準，出於司乘安全考慮，在中國銷售的汽車必須配備機械釋放車門外把手，「意味著電動汽車使用的隱藏式門把手被禁」。該規定將於2027年1月1日生效，對於已獲得型式批准的車型，可延期至2029年1月前完成設計變更。

報道還稱，中國曾出現事故中人員受困的情況，這是出台新規的重要原因。英國《衛報》介紹說，將車門把手與車門完全融為一體、這一能稍微減少「風阻」的設計，卻往往會在交通事故中，因車輛供電故障等原因，導致事故人員受困車內無法開門逃生，因此在全球引起了不小的安全爭議。

儘管新規僅適用於在華銷售的電動汽車，但中國在全球汽車行業的影響力，意味著該標準可能在其他國家引發反響。特斯拉的車門設計已在美國成為安全調查對象，歐洲監管機構也計畫頒訂相關監管規定。

上海諮詢公司Automobility創始人比爾．盧梭（Bill Russo）表示：「中國正從單純的全球最大電動汽車市場，轉型為汽車新技術監管規則的制定者。」

「率先出台規定，中國政府可依託龐大的國內市場，確立中外車企在華必須遵守的安全標準，而這些標準最終也可能隨中國電動汽車出口走向海外，影響全球行業規範。」

報道寫道，對車企而言，此次門把手監管規定標誌著全球安全標準格局的歷史性轉變：未來主導全球標準的將不再是歐美，而是中國。

盧梭補充道，中國在電動汽車製造和智慧駕駛技術領域的強勢地位，意味著其制定的監管規則很可能被全球其他地區效仿。

他說：「中國在部分前沿技術的商業化應用上遙遙領先，在電動化領域一馬當先，而且我認為在自動駕駛技術領域也將進一步領跑。在制定全球監管標準方面，中國將發揮遠超其他國家的重要作用。」

特斯拉帶起電動車「隱藏式門把」風潮，但有網友質疑這設計其實很「反直覺」。（Tesla官網）

在中國汽車市場2025年4月銷量前100的新能源車型中，約60%配備了隱藏式車門把手。車企的整改工作將重點集中在高利潤的豪華車型上，這類車型通常採用此次即將被禁用的流暢未來式車身設計。

一位熟悉設計流程的人士稱，新規意味著現有備用安全裝置將失去存在必要，包括即便主電源斷電也能開門的機械拉索、車門備用電池等。在其他市場，部分車型在同一門把手集成電動與手動兩套系統，用力拉動即可開門。

報道還稱，一些在監管改革初期嗅到風向的中國車企，已率先啟動改造工作。大多數外資車企尚未公布針對中國市場的車門設計變更細節。

分析人士認為，這一變化的影響可能並不均衡，其實施成本也尚不清楚。一位熟悉中國某電動車製造商設計流程的人士表示，每個車型的改造成本可能超過1億元人民幣。

比亞迪執行副總裁李柯接受彭博電視台採訪時表示，新規對公司影響有限，比亞迪已準備好按照政府要求對設計進行調整。

特斯拉已表示將為中國市場做出必要改變，而該公司在美國因車門安全問題多年來飽受困擾，其相關表態也提供了一些線索，公司將使手動釋放機制更加直觀，特斯拉董事會主席羅賓．丹霍姆（Robyn Denholm）還表示，特斯拉正在考慮在電池電壓過低時自動解鎖車門。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

