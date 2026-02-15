2025內地新能源車滲透率57%首超燃油車　比亞迪純電銷量贏Tesla

據《中國新聞網》報道，2025年中國汽車市場，新能源汽車零售首次反超傳統燃油車，迎來歷史性轉折點。



數據乘聯分會數據顯示，去年全國乘用車市場累計零售銷量為2374.4萬輛，按年增長3.8%。其中，新能源乘用車市場零售量達到1280.9萬輛，同比飆升17.6%，市場滲透率高達57%。而傳統燃油車零售量為1093.5萬輛，按年下滑9%，佔比萎縮至43%。這一數據標誌着中國汽車產業正式邁入以新能源汽車為主導的時代。



新能源汽車市場具體來看，比亞迪與吉利兩大龍頭車企表現尤為強勁，雙雙超額完成年度銷量目標。比亞迪全年累計銷售汽車460.24萬輛，同比增長7.7%，踩線完成了其下調後的460萬輛年銷目標。值得注意的是，比亞迪在2025年的純電動車銷量更首次超越美國電動車巨頭Tesla。

從增速來看，吉利汽車增長幅度在傳統車企中最為突出，全年累計銷量達302.46萬輛，同比大幅增長39%，成功超越全年300萬輛的銷量目標。報道引述分析指，吉利之所以能錄得傳統車企中最高的增幅，主要得益於「一個吉利」戰略的深度整合與全面落地，使其旗下多個品牌在細分市場中穩居銷量榜前列。基於此佳績，吉利已將2026年的銷量目標上調至345萬輛，同比增長14%。

2026年1月1日，據英媒報道，中國品牌汽車在2025年大舉搶佔英國市場，預料新車銷量將突破20萬輛大關，佔英國去年新車銷售的十分之一。此外，西班牙和挪威在2025年的新車銷售亦有十分之一來自中國品牌。圖為中國吉利汽車EX5系列SUV純電動車。（網絡圖片）

除了比亞迪和吉利，上汽集團去年亦以450.75萬輛的整車銷量，同比增長12.32%的成績，踩線完成了超過450萬輛的年度目標。自2024年開啟戰略調整以來，上汽集團的反彈趨勢穩步提升，已基本走出陣痛轉型期。

不過，頭部車企的增長壓力仍然開始顯現，並非所有傳統車企都能如願達標。長安汽車與中國一汽可謂「一步之遙」未能達標，兩者去年銷量分別為330萬輛和291萬輛，距離各自345萬輛和300萬輛的目標僅有咫尺之遙。奇瑞集團雖然新能源銷量同比激增54.9%，全年出口汽車更高達134.40萬輛，刷新了中國車企年度出口紀錄，但最終仍未能達到年初訂下的326萬輛銷量目標，全年銷售280.64萬輛，完成率為86.09%。有見及此，奇瑞已將2026年的銷量目標設定為320萬輛，目標增長率為14%。

處於轉型陣痛期的車企，包括長城汽車、廣汽集團與東風集團等，新能源板塊業績增長明顯，但無論是對比年初制定的目標，還是與同梯隊的競爭對手相比，步伐仍稍顯緩慢。不過，有業內人士認為，長城汽車與東風集團年度目標完成度較低，核心原因在於其目標設定相對激進。從最新的規劃來看，兩者似乎並未因此放慢腳步，東風集團2026年的銷量目標為325萬輛，目標增長率高達30%；長城汽車則更為進取，將2026年銷量目標定為180萬輛，目標增長率達到36%。

顧客在小米汽車門店看車。（視覺中國）

相較於傳統車企，新勢力品牌之間的「廝殺」已進入白熱化階段，分化速度不斷加劇，並延續至2026年。零跑、小鵬、小米汽車成為2025年新勢力中少數超額完成年度銷量目標的贏家。數據顯示，零跑汽車全年交付59.66萬輛，同比增長103%；小鵬汽車交付42.94萬輛，同比增長126%；小米汽車交付總數亦超過41萬輛，三家均成功超越年度目標。

其中，零跑汽車被視為2025年新勢力品牌中最大的「黑馬」。其創始人、董事長兼CEO朱江明在接受媒體採訪時更雄心勃勃地表示，2026年零跑將向百萬輛的年銷目標發起衝刺，並期望在未來十年躋身年銷400萬輛的世界級車企行列。小米董事長雷軍亦在近期的直播中透露了2026年的新目標，計劃衝擊55萬輛，同比增長34%。

此外，理想、蔚來、鴻蒙智行以及極氪等品牌的表現則未如理想，最高完成率僅在七成左右。理想汽車2025年累計交付40.63萬輛，同比下滑18.81%，僅完成64萬輛年銷目標的63.48%。蔚來全年銷售32.6萬輛，同比增長46.9%，目標完成率為74.1%。極氪全年累計銷量22.41萬輛，同比微增1%，完成了32萬輛年銷目標的70.03%。

享界S9T（鴻蒙智行官方）

另外，鴻蒙智行在2025年全年累計交付589107輛，同比增長32%，12月單月交付更達到89611輛。且鴻蒙智行僅用43個月就達成了百萬輛交付，刷新了中國新勢力紀錄。但在銷量目標設定上，鴻蒙智行顯得相對激進，其2025年的銷量目標高達100萬輛，最終完成率僅為58.91%。

有消息指，鴻蒙智行2026年的銷量目標依然維持在100萬至130萬輛之間的高位。展望2026年，各家新勢力的目標亦已明確，小鵬定在55萬至60萬輛，理想為55萬輛，蔚來則設定在45.6萬至48.9萬輛之間。

報道認為，隨着傳統車企的深度改革與新勢力品牌盈利節點的來臨，市場正逐漸從「價格戰」轉向「生態戰」，在2026年政策導向與技術迭代加速的背景下，車企間的角逐將愈發激烈。