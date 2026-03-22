中國車企終結日本25年領導地位　全球銷量第一　6家公司位居前20

日媒《日本經濟新聞》21日報道，中國車企去年全球累計銷量為近2700萬輛，超越日本首次躍居世界第一，這也是日本汽車銷量自2000年以來首次跌落榜首。日本汽車製造商去年全球累計汽車銷量則小幅下降至約2500萬輛。



圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

，在吉利汽車陜西寶雞製造基地焊裝廠拍攝的自動化焊接線。（新華社）

報道指，在全球銷量前20名車企中，中國共有6家上榜，包括比亞迪、吉利、奇瑞、長安、上汽與長城，數量超過日本的5家。

比亞迪與吉利表現尤為突出。報道指，比亞迪2025年銷量達460萬輛，位居全球第六，不僅超越美國福特，在純電動車領域亦超越特斯拉位居全球第一，且海外銷量首次突破100萬輛，佔比約20%。

在安徽，等待裝船的奇瑞汽車停泊在碼頭。（Getty）

吉利的銷量年增23%至411萬輛，排名升至第8，並藉由小型純電車型帶動銷售，同時加快拓展中南美等海外市場。

日本車企方面，除豐田與鈴木外，多數主要車廠銷量下滑，但豐田仍以1,132萬輛連續第6年居全球首位。