內媒：央視已獲2026世界盃轉播權 FIFA曾開價3億美元
撰文：林芷瑩
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5月15日，《揚子晚報》消息，央視已獲2026美加墨世界盃（FIFA World Cup 2026）轉播權。
2026年世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大和墨西哥三國聯合舉辦，是史上首次由3個國家共同承辦。賽事首次啟用48支球隊全新賽制，上演104場精彩對決。
央視與國際足聯（FIFA）此前在轉播權價格上爭執不下，國際足聯最初報價2.5億（美元，下同）至3億，後來又調低至1.2億至1.5億美元，但央視對版權價格僅給出6000萬至8000萬的區間。
報道指，過去20年，世界盃在中國的轉播費從1200萬持續飆升。2010年和2014年兩屆打包1.15億；2018年和2022年兩屆打包約為3億。
除了轉播權價格飆升，FIFA更是「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA給印度的兩屆世界盃打包報價僅為3500萬，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。
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