世界盃｜FIFA轉播費索3億美金央視拒買單　內媒：報價為印度17倍

距離2026年美加墨世界盃揭幕不足40天，央視網仍未與國際足聯（FIFA）就轉播權達成一致。據《極目新聞》報道，FIFA最初向央視開價高達3億（美元，下同)，但向印度市場開出的兩屆世界盃打包價僅為3,500萬，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。



距離2026年美加墨世界盃揭幕不足40天。（路透社）

報價竟高出印度市場17倍

據《極目新聞》報道，央視與國際足聯在轉播權價格上爭執不下，國際足聯最初給出2.5億（美元，下同）至3億的報價，後來又調低至1.2億至1.5億美元，但央視對版權價格僅給出6000萬至8000萬的區間。目前，雙方仍未就電視轉播權達成協議。

報道指，過去20年，世界盃在中國的轉播費從1200萬持續飆升。2010年和2014年兩屆打包1.15億；2018年和2022年兩屆打包約為3億。

《極目新聞》稱除了轉播權價格飆升，FIFA更是「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA這次給印度的兩屆世界盃打包報價僅為3,500萬，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。

2026美加墨世界盃抽籤分組圖。（新華社）

據《北京日報》報道，雖然印度市場的轉播權價格遠低於中國，但印度最大轉播方信實-迪斯尼合資公司僅給出2000萬的報價，Sony（索尼）等國際傳媒巨頭更是在直接退出，直言「商業上不可行」。目前，印度也尚未確認任何官方轉播商。

央視拒絕基於四大現實考慮

綜合《極目新聞》和《北京日報》報道，央視拒絕主要基於四大現實考慮，首先是中國隊沒能打進世界盃，即便世界盃擴軍至48隊，但世界盃在國內的吸引力依然大打折扣。

其次是時差問題，由於賽事在北美舉辦，約70%的比賽將在北京時間的凌晨至上午時段進行，這導致黃金收視時段的缺失，廣告價值和收視率預期被嚴重削弱。

接着就是商業回報低，央視的版權成本須通過廣告收入覆蓋，但若以過億天價購入版權，將面臨巨大虧損。2022年卡塔爾世界盃，央視提前半年完成簽約和招商，最終廣告總收入約50億元人民幣，但利潤空間仍有限。如今，距離美加墨世界盃開賽不足40天，雙方仍未簽約，加上傳媒簽證及前方解說席申請受阻，轉播質量恐大幅下滑。

最後就是內地體育版權市場近年大洗牌，觀賽模式由央視「獨家壟斷」演變至「分銷合作」。自2018年起，央視打破傳統分發直播權，開啟「手機看球」時代；上屆卡塔爾世界盃便向短視頻平台傾斜。

但據上海電視台《五星體育》報道，國際足聯有「秘書長級別的高管」計劃近期訪華，世界盃版權談判或迎轉機。