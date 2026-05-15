世界盃2026｜央視宣布獲轉播權　內媒：版權費為6000萬美元

2026美加墨世界盃（FIFA World Cup 2026）在中國大陸的轉播權紛爭塵埃落定。央視15日（周五）宣布，已就國際足聯世界盃新周期版權合作達成共識，合作賽事包括2026年世界盃、2030年世界盃、2027年女足世界盃、2031年女足世界盃。



央視報道指，根據雙方合作意向，央視確認獲得本周期合作賽事中國大陸獨家全媒體權利及媒體分授權利，包括開路電視、付費電視、互聯網和移動設備等。

關於2026美加墨世界盃在中國大陸的版權費，內媒《澎湃新聞》15日報道，據知情人士透露，根據協議，2026美加墨世界盃的版權費為6000萬美元（約4.7億港元）。

該報道又引述央視體育頻道的相關人士表示，央視感謝全國網友的支持，一定用更扎實的工作回報大家。

2026美加墨世界盃抽籤分組圖。（新華社）

據早前報道，央視與國際足聯（FIFA）此前在轉播權價格上爭執不下，國際足聯最初報價2.5億至3億美元，後來又調低至1.2億至1.5億美元，但央視對版權價格僅給出6000萬至8000萬美元的區間。

報道指，過去20年，世界盃在中國的轉播費從1200萬美元持續飆升。2010年和2014年兩屆打包1.15億美元；2018年和2022年兩屆打包約為3億美元。

2026年世界盃將由美國、加拿大及墨西哥合辦。（資料圖片 / Getty Images）

除了轉播權價格飆升，FIFA又被批評是「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA給印度的兩屆世界盃打包報價僅為3500萬美元，即中國市場的單屆報價約為印度的17倍。