世界盃｜官媒痛斥FIFA索天價轉播費：當中國是提款機　食相太難看

2026年世界盃足球賽6月11日即將開幕，據內地媒體近日報道，央視不滿國際足聯（FIFA）對中國轉播權開價2.5億美元至3億美元，即使後來降至1.2億至1.5億美元，但仍高於央視預算。微博上與世界盃相關的話題「轉播權給中國開價是印度的17倍」熱度不減，不少網民反應激烈，稱「拒絕不合理報價」、「力挺央視」、「我們看蘇超就好」。



5月8日，官媒《北京日報》旗下公眾號「長安街知事」發表文章《把中國當提款機，這毛病不慣着》，批評FIFA吃相實在太難看了，又稱輿論一邊倒地支持央視「硬剛」，其實是整個中國市場的理性覺醒，「我們尊重世界盃，但絕不接受被當成提款機，不能慣着這個毛病」。



2026年世界盃在新澤西州的場館。（Reuters）

2026年5月7日，美國新澤西州的梅特萊夫體育場（MetLife Stadium）為足球場鋪上真草，為馬上到來的世界盃做準備。（Reuters）

「長安街知事」指出，20年前，中國兩屆世界盃打包價2400萬美元；10多年前，兩屆打包價1.15億美元；2018年和2022年兩屆大概3億多美元。但2026年單屆居然報3億美元。

談及FIFA向中國和印度開價的明顯區別對待，文章強調，同樣是人口大國，印度的兩屆打包價才3500萬美元。巴西等傳統足球強國也享受相對較低的「友情價」。中國單屆的報價，是人家十多倍，這種行為明顯是拿中國當「冤大頭」。

2026美加墨世界盃抽籤分組圖。（新華社）

文章剖析，央視之所以強硬拒絕這份天價轉播權，是因為拿到版權後，還得分銷給各大互聯網平台，再靠廣告招商回本，但目前體育版權市場整體都在降溫。其次，比賽在北美三國辦，比賽集中在北京時間凌晨，影響中國廣告商可選的黃金時段。最後，中國近年「村超」、「城超」等本土聯賽也有看頭，以及短影片平台可以滿足到大家看球的娛樂性，世界盃的稀缺性早就大不如前。

另外，民間輿論支持央視「硬剛」，這其實是整個中國市場的理性覺醒。中國尊重世界盃，但絕不接受被當成提款機，不能慣着FIFA這個毛病。

最後文章指，有報導說FIFA的高管正計劃緊急訪華，希望對方來了可以好好、務實和理性地談，中國市場給世界盃帶來的除了版權費，還有全球最大的觀眾規模、討論熱度和商業曝光，「真把中國市場晾在外面，FIFA損失的，恐怕不止幾個億」。

對此，文章評論區不少網民回應「不看了，不慣這個毛病」、「支持硬剛，我們本土那麼多賽事」、「還不如看蘇超或村超」。