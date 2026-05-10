6中國籍男女誘騙24歲同胞赴柬埔寨實施綁架勒索　強迫吸毒再性侵

近日柬埔寨西哈努克省憲兵隊破獲一宗涉嫌綁架、非法拘禁及跨國人口販運案件，6名中國男女組成犯罪團伙，疑以「高薪工作」、「老闆包養」為誘餌，專門誘騙在海外工作的女性前往柬埔寨，隨後實施拘禁、勒索及性侵，甚至企圖轉賣給其他犯罪集團。當地憲兵接報後展開行動，成功救出一名中國籍女子。



憲兵突擊搜查涉案地點，中國籍疑犯在現場被控制。（柬中時報）

憲兵突擊搜查涉案地點，中國籍疑犯在現場被控制。（柬中時報）

憲兵突擊搜查涉案地點，中國籍疑犯在現場被控制。（柬中時報）

據《柬中時報》報道，一名30歲中國籍男子6日凌晨向柬埔寨警方報案，稱其24歲中國籍陳姓女友人遭非法拘禁於西港一處別墅內，並被勒索巨額贖金。

西港憲兵展開搜捕，最終在一處公寓拘捕4男2女的中國籍疑犯，成功救出受害人，現場更查獲蒙眼用的黑色膠帶布條及毒品。

調查指出，該犯罪團伙分工明確，先利用女性成員在社交平台接觸在國外工作的陪侍女性，用「高薪工作」、「老闆包養」等話術誘騙來柬埔寨。受害女子陳某由馬來西亞被誘騙至柬埔寨，剛下飛機便被接走，帶往一處公寓非法禁錮。

涉案中國籍疑犯被捕後接受調查。（柬中時報）

涉案中國籍疑犯被捕後接受調查。（柬中時報）

禁錮期間，陳女被迫轉出中國銀行賬戶內近30萬元人民幣，更被逼迫吸毒及發生性行為。除此之外，犯罪團伙還威逼陳女誘騙其他女性前來柬埔寨，以此換取「自由身」。

令人髮指的是，犯罪團伙榨乾陳女財產後，還計劃以5萬美元價格將她轉賣給另一批中國犯罪團伙。

憲兵現場查獲用於蒙眼的膠帶和布條等涉案物品。（西港憲兵）

憲兵透露，該案疑涉及有組織跨國犯罪及人口販運網絡，犯罪團伙的目的並非單純勒索，而是將受害女性控制後並層層轉賣。當受害人願意協助誘騙其他女性「頂替」自己後，才可能被釋放。

目前，6名中國籍疑犯已被移送司法機關依法處理。