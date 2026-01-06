2025回顧｜中國軍事全面突破匹敵美國　世紀工程推動全球能源轉型

2025年是中國軍事發展和「世紀工程」建設的關鍵之年。由北京「九三閱兵」展示的「未來感」，以至殲-10C在實戰中大放異彩，以至福建艦入列及山東艦訪港，均受到國際矚目。雅魯藏布江水電站開工及貴州花江峽谷大橋通車，也再度顯示其作為「基建狂魔」的實力。



震撼世界的九三閱兵

這次閱兵全面展示了中國軍事現代化的最新成果，參閱的武器裝備完全實現國產化，其中新型裝備的佔比很大，當中包括隱形戰機、高超音速導彈、洲際導彈等。

閱兵還展示了包括無人智能作戰系統等代表未來戰爭形態的新質戰鬥力，標誌著中國軍隊正在加速推進機械化信息化智能化融合發展。

圖為2025年9月3日，北京舉行紀念抗日戰爭勝利80周年的閱兵式，東風-31新型陸基洲際導彈駛過天安門廣場。（Getty Images）

第五代隱形戰機殲-35

中國自主研製第五代隱形戰機殲-35備受矚目。空軍版殲-35A主要用來打擊敵方第三和第四代戰機、地面或海上防空力量，還可以攔截轟炸機和巡航導彈。而海軍艦載版殲-35就有「彈滑兼容」的特點，即無論是滑躍起飛還是彈射起飛的航母都可以使用。

殲-35艦載戰鬥機在海軍福建艦電磁彈射起飛，這是戰機離艦瞬間。（中國軍號）

殲35戰機。（影片截圖）

戰略級大殺器：東風導彈家族全面升級

受閱的「驚雷-1」空基遠程導彈、「巨浪-3」潛射洲際導彈、「東風-61」陸基洲際導彈和「東風-31」新型陸基洲際導彈，首次集中展示了解放軍陸海空基「三位一體」戰略核力量。

「驚雷-1」空基遠程導彈。（截圖）

「巨浪-3」潛射洲際導彈。（新華社）

九三閱兵，東風-61陸基洲際導彈。（香港01直播截圖）

另外，東風-5C液體洲際戰略核導彈作為壓軸出場，打擊範圍覆蓋全球，體現了中國戰略反擊能力。

九三閱兵，東風-5C液體洲際戰略核導彈。（香港01直播截圖）

航母殺手：鷹擊-21高超音速反艦導彈

有「航母殺手」之稱的鷹擊-21高超音速反艦彈道導彈，被西方媒體稱為中國最神秘和最致命的導彈之一，一直被認為是解放軍海軍打擊航母等大型水面艦隻的「殺手鐧」。

鷹擊-21反艦導彈。（香港01直播截圖）

未來戰爭：無人作戰系統崛起

這次閱兵還展示了多款「忠誠僚機」型無人機。這類無人機並非傳統無人機，而是可以和有人戰機一起作戰。美媒形容，中國發展的忠誠僚機未來可用於陸基作戰或航母部署，成為新一代戰機的護衛和先鋒，將會改寫未來空戰模式。

海上無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

空中無人作戰方隊接受檢閱。（新華社）

空中無人作戰方隊（微信公眾號@jungongquan）

另外，閱兵還曝光了巨型水下無人載具，其中一款無人潛艇長達20米，直徑約1至1.5米，外型呈魚雷狀，尺寸和外型與俄羅斯的核動力「海神」魚雷相似。

AJX002。（直播截圖）

福建艦入列

作為中國首艘完全自主設計建造的電磁彈射型航母，福建艦採用了平直甲板設計和電磁彈射系統，這些技術特徵使它直接跨越到第三代航母的水平，與美軍最先進的福特級航母處於同一技術世代。

福建艦首次海上訓練彰顯硬核實力。（央視）

福建艦的革命性突破

首先是平直甲板設計。相比起遼寧艦和山東艦的滑躍式甲板，福建艦採用了類似美軍尼米茲級和福特級航母的平直甲板，這個設計大大提高了艦載機的起飛效率和載重能力，使艦載機可以攜帶更多燃料和武器。

第二個革命性突破是電磁彈射系統。這項技術此前只有美國才擁有，中國成為世界上第二個掌握這項技術的國家。電磁彈射相比蒸汽彈射，有著更高的效率、更低的維護成本，以及對艦載機的損耗更小，這項技術突破具有劃時代意義。

2025年11月5日，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式在海南三亞某軍港舉行。 （新華社）

2025年11月5日，福建艦在海南三亞入列。（新華社）

第三是艦載機配置能力的革命性提升。福建艦可以搭載殲-35隱形戰鬥機，這款戰機是專門為航母作戰而設計，具備第五代戰鬥機的所有特徵，包括隱身能力、超音速巡航能力等，使中國首次擁有可以與美軍F-35C相抗衡的艦載隱形戰機。

對美國戰略的全方位挑戰

福建艦的入列對美國的全球軍事戰略，特別是亞太戰略帶來了全方位的重大挑戰。

在第一島鏈內，中國海軍已經具備了與美軍相抗衡的綜合能力。福建艦的加入使這種能力進一步增強，美軍在第一島鏈內的行動自由度將會受到更大限制，傳統的戰略優勢正在被削弱。

改寫台海格局

福建艦的作戰半徑覆蓋範圍可以有效控制台灣以東數百海里的海空域。配合其他兩艘航母和潛艇部隊，解放軍可以形成對台灣的多方向軍事壓力，形成「合圍」。隨著解放軍反介入能力的增強，外部軍事力量將難以有效介入台海衝突。

近年圍台軍演範圍。（01製圖）

東部戰區發佈軍演畫面。（東部戰區）

山東艦訪港

山東艦航母編隊於7月訪問香港。山東艦作為中國第一艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航空母艦，其意義確實非同小可。

山東艦2019年12月正式入列，標誌著中國海軍正式進入國產航母時代。除了山東艦本身外，同行055型萬噸級驅逐艦延安艦也非常矚目。它是中國自行設計建造的第一款排水量萬噸以上的驅逐艦，有「萬噸大驅」和「航母帶刀侍衛」的稱號。

2025年7月5日，山東艦航空母艦開放給2000名預先登記市民參觀。（梁鵬威攝）

延安艦。（觀察者網）

內媒分析三大深意

根據內地媒體《直新聞》的分析，此次山東艦訪港有三大深意：

第一個深意：展示國防建設成果

距離遼寧艦上次訪港已經8年，這8年間中國海軍的發展可以說是突飛猛進。

通過開放參觀，可以讓港人更加直觀、深入地了解新時代國防和軍隊建設的發展情況。特別是對於年輕一代的香港人來說，他們可能對國家的軍事實力沒有太深的認識，此次參觀可以大大增強他們的民族自豪感和國家認同感。

遼寧艦、山東艦首次開展雙航母編隊演練。（央視頻）

第二個深意：抗戰勝利80周年紀念

2025年是抗戰勝利80周年，山東艦編隊訪港顯示中央在這個重大歷史節點並沒有忘記香港，並沒有忘記港人在抗戰中的犧牲和貢獻。

第三個深意：建立訪港慣例

分析認為，山東艦編隊訪港可能意味著這種活動形式將會成為慣例，有助於將香港與國家更緊密地連繫在一起，增強香港市民的國家認同感。

過百名市民在海怡半島近岸位置送別山東艦。（梁鵬威攝）

殲-10C一戰成名

印度與巴基斯坦在2025年再次發生武裝衝突。中國製造的殲-10C戰機首次於實戰中亮相就擊落多架印度空軍先進戰機，震驚國際軍事界。

巴基斯坦副總理兼外長達爾指出，巴方使用殲-10C戰機成功擊落了5架印度空軍戰機及1架無人機。其中包括3架法國製造的「陣風」戰機、1架米格-29戰機及1架蘇-30戰機。這被稱為「6比0」的戰果，使殲-10C一戰成名，被網民戲稱為「打印機」。

巴基斯坦空軍最新宣傳片中，殲-10C佔據大量鏡頭，展示作戰和發射導彈的畫面。

中國軍工的傑出代表

殲-10C是中國成都飛機工業集團研製的單發多用途四代半戰機，自2003年起在中國空軍服役，C型為該系列的最新改進版本。這款戰機採用鴨式氣動佈局，搭載國產「太行」發動機，配備先進的有源相控陣雷達及紅外探測系統。

殲-10C可發射霹靂-15遠程空對空導彈，最大射程達300公里，飛行速度可達五馬赫，具備雙向數據鏈能力。社交媒體上流傳疑似在印度境內發現的霹靂-15E導彈殘骸照片，顯示巴基斯坦使用了中國製造的導彈。

巴基斯坦空軍最新宣傳片中，殲-10C佔據大量鏡頭，展示作戰和發射導彈的畫面。

隨著殲-10C在實戰中證明自身實力，預計會吸引更多國家對中國軍工產品產生興趣，特別是對無法負擔西方武器系統的發展中國家而言，殲-10C無疑是一個性價比極高的選擇。

「世紀工程」雅魯藏布江水電站開工

總投資1.2萬億元人民幣的雅魯藏布江下游水電工程在2025年7月正式開工，該工程也被稱為「世紀工程」，投資額比三峽工程的投資足足多5倍。

雅魯藏布江下游水電工程位於西藏林芝市。工程將建設5座梯級電站，總裝機容量達到6000萬到8100萬千瓦，年發電量3000億千瓦時，相當於3個三峽電站。

雅魯藏布江下游水電工程正式開工。（新華社）

能源安全的戰略佈局

這項世紀工程有「三重意圖」，首先是能源安全，水電站建成後每年可提供3000億千瓦時的清潔電力，可以節約9000萬噸標準煤。每年可以減少排放二氧化碳3億噸，對於中國在2060年前實現碳中和的目標有重大意義。

工程採用「截彎取直、隧洞引水」的開發方式。（央視新聞）

該工程還要構建「青藏—川滇—中東部」水電輸送大動脈，搭建未來中國綠電網絡的基礎架構。這是一個長遠的能源佈局，目標是要徹底改變中國的能源地圖。

西部經濟的全面起飛

第二重意圖就是要徹底改變西部經濟格局。西藏一直以來都是中國最貧困的地區之一，但水電站建成之後，僅這個項目就可以為西藏每年貢獻200億元以上的財政收入，相當於西藏全年財政收入的三分之一。

該工程更可提供大量的就業機會。根據初步測算，這個項目將年均提供超過30萬個就業機會，西藏GDP年均增長有望提升1.5到2個百分點。對於一個只有300多萬人口的自治區來說，這個影響可說是翻天覆地的。

地緣政治的戰略博弈

第三，隨著雅魯藏布江下游水電站的建成，工程配套的交通網絡將強化中國對邊境的實際控制力。川藏鐵路將在2026年建成通車，派墨公路等都在建設中。這些線路的建成將使藏南地區形成較為完備的交通網絡。

雅魯藏布江。

「超級工程」貴州花江峽谷大橋通車

貴州花江峽谷大橋於2025年9月正式通車。大橋主跨1420米，橋面距水面625米，約有208層樓高，是山區峽谷第一大跨度橋樑和世界第一高橋。

大橋的建設者攻克了V形深切峽谷的險峻地形和複雜氣候挑戰，首創了單次吊裝215噸鋼桁梁的智慧纜索系統，精度控制達到毫米級。

9月28日，世界第一高橋——貴州花江峽谷大橋建成通車。（新華社）

2024年11月4日，花江峽谷大橋的首件鋼桁梁在吊裝運輸中。（新華社/無人機照片）。

世界矚目的中國壯舉

西班牙媒體《機密報》曾讚歎，除技術進步外，花江峽谷大橋的建設速度也是巨大成就：中國團隊2個月就完成了全部鋼桁梁吊裝作業，在625米的高空實現精準合龍。此外，大橋通車時間距離開工時間僅3年多，「中國挑戰了不可思議的建築極限。」

結語

2025年中國在軍事上的全面突破，不僅展現了綜合國力的快速提升，更體現了中國軍事科技創新的強勁動力。中國已具備在亞太地區與美國分庭抗禮的實力，兩次「圍台軍演」更展示出其統一兩岸的決心。

東部戰區發佈軍演畫面。

雅魯藏布江水電站則是推動人類可持續發展的「世紀工程」，將為全球能源轉型提供重要的示範作用，推動全球清潔能源發展。這是一項有全球意義的工程。