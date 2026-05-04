｢新萬里長江第一隧｣掘進長江下75米　抵達江底最深點

《新華社》報道，5月3日，在長江入海口水域下75米深處，中國自主研製的「江海號」盾構機獨頭掘進至5316米，海太長江隧道工程掘進抵達江底最深點。



新「萬里長江第一隧」掘進抵達江底最深點。（科技日報）

海太長江隧道工程是什麼？

海太長江隧道工程北起南通海門區，南至蘇州太倉市，線路全長39.07公里，包含過江隧道長11.185公里。海太長江隧道建成後，將大幅縮短南通與蘇南、上海的通行時間。海太長江隧道是目前世界最長公路水下盾構隧道，也是目前中國國內最大直徑長江隧道，被譽為「新萬里長江第一隧」。

江海號平穩抵達江底75米最深點

中鐵十四局承建的盾構隧道段長9315米，採用「江海號」盾構機施工。據中鐵十四局項目總工程師游少強介紹，「江海號」自2025年9月正式進入長江水域掘進。項目建設團隊駕馭着這台重達5000多噸的「鋼鐵巨龍」，最終歷時近13個月，平穩抵達江底75米最深點。

新「萬里長江第一隧」掘進抵達江底最深點。（科技日報）

游少強稱，這是目前中國國產16.6米級超大直徑盾構機在水下隧道掘進的最深紀錄，也是目前國內最大直徑長江隧道掘進的最深紀錄，標誌着中國在超大直徑、超高水壓、超大埋深條件下的水下盾構施工技術取得關鍵突破。

成功穿越最深點後，「江海號」將從「向下深潛」轉為「昂首上坡」，邁入掘進新階段。