打通大雪山！10分鐘穿越　夾金山隧道總設計師的不可能任務

位於四川的夾金山，海拔4114米，高聳陡峭，正是1935年紅軍憑着驚人意志力翻越的第一座大雪山。

相隔90年，2025年夾金山隧道建成通車，居民駕車10分鐘快速穿越，不再受到每年冬季冰雪下封路管制，這一切的背後功臣，正是打造全長9,350米隧道的總設計師林國進和團隊。



林國進建夾金山隧道 首要勿觸及大熊貓棲息地

夾金山隧道工程勘察設計總負責人林國進從事隧道設計工作近30年，主理設計逾600座隧道，總長超過100萬米；而夾金山隧道是他歷來最具挑戰性的項目之一。

四川地形屬於多山，因此在交通要道上面就需要打通每一座大雪山，也就是從以往翻越雪山，變成今天的穿越雪山，林國進視種種挑戰如同一種使命。

夾金山位於四川雅安市與阿壩藏族羌族自治州交界處，海拔4000多米，山上常年積雪、空氣稀薄、氣候惡劣，大大增加了興建隧道的難度。圖為夾金山隧道寶興縣入口。（網上圖片）

夾金山隧道建設的難關眾多，包括了地質、選址和工期問題。圖為夾金山隧道小金端出口。（網上圖片）

可是，要建一條穿越夾金山的隧道並不簡單，林國進需要克服的，包括三大極限環境：高寒、高海拔及高生態，尤其最令林國進頭痛的是生態環境的保護。

原因是夾金山隧道所在範圍區域，涉及大貓熊國家公園保護區、世界自然遺產核心區、夾金山國家森林公園等環境敏感區。尤其林國進設定了「絕對不能突破大熊貓棲息地保護地的核心區，一寸都不能進去」，視作為不可逾越的紅線。

例如林國進放棄最能準確查明地質條件的隧道軸線的鑽孔方案，以免破壞地表植被，而改為在原有道路附近進行鑽孔，雖然增加了地質判斷的難度，卻能夠保護生態環境。

林國進採TBM穿山鑽隧道 通車後冬季交管取消

建夾金山隧道的另一大難題是地質。興建夾金山隧道需要穿過一系列緊密排列的褶皺的岩層，隧道最大埋深達1400米，隱藏着岩爆、湧突水、瓦斯等多種不良地質，可見工程難度極大。若用傳統鑽爆方法施工，隧道可能要10多年才能完工。

2025年10月通車的夾金山隧道，結合600多位工程人員經歷三年的艱苦努力而建成。（網上圖片）

夾金山隧道的穹頂上面，設計了五星紅旗的燈光設計。（網上圖片）

為了解決隧道施工效率困局，林國進腦筋急轉彎，最後使用「TBM（全斷面硬岩隧道掘進機，又稱隧道鑽挖機或盾構機）+主洞鑽爆法」的組合施工模式。TBM這個穿山利器，使隧道的掘挖速度大大提升，月掘可達500多米，是傳統鑽爆法的五倍。結果，夾金山隧道較預期提早12個月完工。

2025年10月，夾金山隧道通車，從此改變了當地居民的出行習慣。

隧道未建成前，國道351號夾金山越嶺段，每年冬季都會實施三個月交通管制，白天慢行，夜間禁止通行，不單限制了當地居民的出行，也影響到區內經濟社會發展。

夾金山隧道2025年通車 1小時縮至10分鐘穿越

夾金山隧道通車後，車程由1小時縮短至10分鐘，更徹底解決該地約11萬居民在大雪封山時無法通行的世代難題。

林國進坦言：「每一個設計作品，修通建成以後，跟大山融為一體，然後改變了當地人民群眾的出行條件。我覺得非常欣慰，有一種成就感。這個成就感，不僅來自工程本身，包括對當地老百姓命運的改變。」

夾金山隧道總設計師林國進親睹隧道建成，由此改變當地居民的出行情況，感到欣慰和成就感。（網上圖片）

放眼未來，林國進想在有限的時間裏，打造更多的隧道。「希望中國西部橫亙在交通要道上面的每一座雪山，都有一條隧道，讓翻越成為歷史。」

