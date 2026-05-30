釋永信獲刑24年 中國佛協痛批咎由自取：需深刻認識沒有法外之教
撰文：林芷瑩
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5月29日，河南省新鄉市中級人民法院對少林寺原住持釋永信（本名劉應成）作出一審宣判。劉應成因犯職務侵佔、挪用資金、非國家工作人員受賄及行賄四項罪名，數罪併罰被判囚24年，罰款350萬元（人民幣，下同）。
同日，中國佛教協會發表聲明，痛斥其咎由自取，強調法律面前人人平等、沒有「法外之教」，呼籲佛教界以此為戒，維護佛教清淨形象。
中國佛教協會發表聲明，少林寺原住持釋永信（劉應成）獲刑24年完全是咎由自取。這一判決結果體現了法律面前人人平等的原則，對佛教界人士是一次有力的警示警醒。作為佛教界人士，應牢固樹立國家意識、公民意識、法律意識，深刻認識沒有法外之教、法外之地、法外之人。
聲明稱，中國佛教協會將繼續深入開展「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動，認真落實崇儉戒奢、正信正行「七條倡議」，引導佛教界人士自覺守法遵規、持重善律，堅決維護佛教清淨莊嚴形象。
據此前報道，2025年7月，少林寺管理處發布情況通報，指少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵佔項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關系並育有私生子，接受多部門聯合調查。
中國佛教協會曾發表文章稱，釋永信不僅可能面臨國家法律的嚴厲制裁，而且按照佛教因果報應的規律還將承受嚴重的果報。他的所作所為，不僅葬送了個人的法身慧命，而且敗壞了佛教教風，侵蝕了佛教健康肌體，破壞了出家人的社會形象，給佛教的健康傳承造成嚴重負面影響。
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