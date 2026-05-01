張凌赫隨《逐玉》熱播赴台？陸委會：曾發「中國台灣」不影響審查

內地演員張凌赫是否赴台交流引發兩岸關注，台灣陸委會表示，對兩岸影視交流樂見且開放，並指出張凌赫過去在微博發表「中國台灣」等言論，不影響赴台審查。



台媒ETtoday報道，陸委會發言人梁文傑4月30日在例行記者會上表示，目前尚未收到張凌赫申請赴台的相關案件，「對於大陸藝人申請來台也沒有帶大意見，目前確實沒有收到任何申請」。

近期因陸劇《逐玉》在台熱播，張凌赫赴台與否成為討論焦點。台灣文化部長李遠日前曾表示「張凌赫來一定會愛上自由台灣」，而國台辦發言人張晗亦釋出正面訊號，稱「樂見大陸藝人赴台」。

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對於外界關注的政治因素，梁文傑主動提及張凌赫過去在微博轉發「台灣從來不是一個國家」的貼文，並展示相關截圖。他強調，「這不會影響台方的審查標準，不會因為他發過這些，就說他不可以來」。

梁文傑重申，對於正常影視交流活動，陸委會基本態度仍是開放與樂見，但目前相關討論已「太過頭」，建議待對岸立場明確後再進一步推動。

報道指出，隨著《逐玉》熱播，張凌赫成為兩岸影視交流的象徵性人物。然而在中國大陸內部，其「流量明星」定位亦引發不同評價。解放軍相關媒體曾以「粉底液將軍」評論其形象，但中央電視台等官媒則透過專訪及報道肯定其演技與影響力。台灣粉絲亦持續關注，盼其有機會赴台與影迷互動。