珠海國資委主任李文基任上被查 三任珠海國資委掌門人全落馬

4月2日，現任珠海市國資委黨委書記、主任李文基，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。至此，珠海市國資委連續三任掌門人悉數因涉嫌嚴重違紀違法被調查。



4月2日，現任珠海市國資委黨委書記、主任李文基，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。（財新網）

珠海國資掀反腐風暴 三任掌門人都落馬

據《南粵清風網》最新通報，4月2日，珠海市委副秘書長李文基正接受監察調查。據此前報道，李文基的前任李叢山（2024年7月落馬）以及更早一任的吳愛存（2024年6月落馬），已先後在過去不到一年的時間內被查。

《財新網》此前報道，曾在深圳多家中小微型國企或民企工作過的李文基，在2019年8月突然「空降」珠海航空城，擔任法定代表人、董事長，據稱他這次調動是有人推薦。2021年7月，李文基開始擔任珠海國資委掌門人，直至此番被查。

4月2日，現任珠海市國資委黨委書記、主任李文基，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受珠海市紀委監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

仕途與馬興瑞前「大秘」郭永航有交集

值得注意的是，李文基的仕途與3月份被查的現任中共政治局委員馬興瑞的前「大秘」郭永航有交集。《財新網》引述知情人士披露，郭永航上周二（3月24日）被帶走，當天珠海市國資委也有領導被要求協助調查，郭永航被查或與主政珠海期間有關。

郭永航，被認為是一位典型的「改革型地方大員」。他自1989年從武漢大學歷史系畢業後便紮根廣東，先後在深圳、珠海、廣州三座城市深耕近36年。（資料圖）

報道稱，郭永航主政珠海時，推動珠海國資改革，主導格力電器股權轉讓。2019年，時任珠海市政府辦公室副主任李叢山擔任市國資委主任後，推動格力集團以416.62億人民幣向高瓴資本轉讓格力電器15%股份，珠海市國資委不再是格力電器的實際控制人。

格力混合所有制改革完成後，珠海國資面臨填補營收規模壓力，李叢山主導格力集團大舉投資。知情人士稱，當時很多民企老闆致信市領導求合作，郭永航批示讓國企「酌情處理」，結果部分項目後來被發現「踩坑」。郭永航離開珠海後，當地多家國企陷入困境。