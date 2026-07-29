台灣毒油風波｜民進黨無視民怨　蔣萬安提「倒閣」要求負政治責任

台灣「中聯油脂」大豆沙律油致癌物苯駢芘超標，自7月初起，在台灣爆發近年來最大的食品安全風暴，引發社會恐慌，而賴清德的明進黨當局對事件的推卸責任引發民怨沸騰。7月25日，國民黨民眾黨號召民眾上街抗議，舉辦「我是人，我反毒台」的集會，面對民進黨無視民怨，現場民眾高喊「賴清德下台！」



7月27日，台北市市長蔣萬安再度提出 「倒閣」，讓「行政院長」卓榮泰為「毒油事件」下台、負起政治責任，再次引發島內輿論關注。29日，蔣萬安在接受採訪時又提出，他認為高雄市長陳其邁是一個很好的閣揆人選。



台北市長蔣萬安表示，「今天我們不是為了任何一個人，不為任何一個政黨，不為任何一個顏色，我們都是為了台灣人民的孩子」。（國民黨臉書）

蔣萬安27日在接受台灣媒體人黃光芹採訪時透露，近期不少立委私下向他提「倒閣」構想，如果能通過「倒閣」，讓「行政院長」卓榮泰為「毒油事件」下台、負起政治責任，當然是一個最好的方式。蔣萬安說，毒油事件爆發後，台灣行政院不負責、賴清德不道歉，而若國民黨有共識、民眾黨也支持，在野有一致立場，他樂觀其成。

蔣萬安亦提及，若「倒閣」成案，賴清德要宣布解散立法院，對今年11月的縣市地方選舉會有巨大影響。

29日，蔣萬安再接受訪問，又批卓榮泰對行政立法之間的關係，是「破罐子破摔的態度」，政府空轉人民受害，首當其衝，他表示「對賴政府整體來講也是一個不利的形勢」。蔣萬安稱，如果賴清德可以藉由這個機會來撤換閣揆，他認為首先，卓榮泰下台為毒油事件負責，落實責任政治；第二個也可以化解政治的僵局。他又提出，「你不覺得陳其邁市長是一個很好的閣揆人選嗎？」

按台灣法律規定「倒閣」後60天內要重選，最快可能9月、最慢大概10月選舉；同時，「立委」選舉與台灣地區領導人選舉脫鉤，未來每一次「立委」選舉，相當於台灣地區領導人任期內的中期選舉，也會加大對其的制衡，「這些影響都必須好好討論、認真思考」。

去年「大罷免」時，蔣萬安曾提出「倒閣」，當時想法是朝野兩黨應站在相同立足點，要選大家一起選，沒有道理國民黨「立委」都在地方反罷免、形同選舉，民進黨「立委」卻到地方煽風點火。而這次情況主要是「毒油事件」，提出「倒閣」是要讓「行政院長」負起責任。

台灣民眾在凱達格蘭大道舉標語表達抗議。（人民日報）

針對「倒閣」，台行政院發言人李慧芝27日稱，「地方市政屬地方首長職責，提出不信任案則是立法院依憲政機制行使的職權；現階段立法院最重要的工作，是儘速完成今年度總預算案審議。」

面對蔣萬安提出的「藍白一致立場」，國民黨立委李彥秀稱，民進黨當局上台兩年多來，從「大罷免」不認輸、三讀法案不「副署」、總預算不編足、法律不執行，到備詢不上台、大法官不提名、人事不交接、食安不負責等，已成為「十不」當局。李彥秀強調，賴清德應出面道歉，卓榮泰也應辭去「行政院長」職務。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，對於「倒閣」一事，待黨團大會充分討論後決定。民眾黨立法院黨團總召集人陳清龍說，賴當局對「毒油事件」的處理荒腔走板，卓榮泰應該立即下台，「內閣」也必須全面改組，響應人民的期待；而「2028年用選票下架賴清德，更是在野黨共同的目標」。剛剛宣布退出民進黨的前「政務委員」張景森27日也表態支持「倒閣」，稱台灣的政治僵局已經到了該由民眾出面裁決的時候。

台中市市長盧秀燕亦表示，「倒閣」之所以會出現，是因位有20萬民眾走上凱道捍衛食安，中央政府漠視廣大民意，「倒閣」雖是立法院的職權，不過她認為可以討論。

據台灣規定，立法院可對「行政院長」提出不信任案，俗稱「倒閣」，但須由全體「立委」1/3以上聯署提出，並經全體「立委」1/2以上贊成，門檻不低。

據悉，台灣共有3次不信任案進入表決，但3案最後均未通過，「也就是說，至今從未真正倒閣成功」。

第一次發生在1999年，時任台灣地區領導人為李登輝，「行政院長」為蕭萬長，當時民進黨與新黨分別提出不信任案，但表決未能取得過半支持，「倒閣案」宣告失敗。第二次出現在2012年，時任台灣地區領導人為馬英九、「行政院長」為陳沖，由民進黨黨團提出不信任案，「台聯黨」也表態支持，最終同樣因贊成票不過半而未能通過。第三次發生在2013年，在馬英九任內，民進黨「立委」對「行政院長」江宜樺提出不信任案，最終未取得過半支持。自此之後，立法院雖多次出現「倒閣」聲浪，但始終未再進入實際表決程序。

台灣國民黨和民眾黨發起「我是人、我反毒台」集會。（台灣梅花新聞網）

據悉，目前台灣立法院共113席「立委」，國民黨52席、民眾黨8席、民進黨51席、無黨籍2席。立法院若要提出「倒閣案」，首先至少需要38席支持；不信任案提出72小時後，應在接續48小時內完成記名投票，並須獲全體「立委」1/2以上讚成，即至少需要57票才能通過，因此民眾黨的意向將是關鍵。若不信任案通過，「行政院長」應於10日內辭職，同時呈請台灣地區領導人解散立法院，解散後60日內舉行「立委」選舉；若台灣地區領導人未解散立法院，後者則維持運作。而「倒閣」若未獲通過，則一年內不得對同一名「行政院長」再提「倒閣」。

前「立委」郭正亮認為，在島內現有氛圍之下，此時提「倒閣」可能會過。不過他也提到，國民黨需要評估，台灣地區領導人和「立委」選舉是一起選還是分開選更有利。此外改選會使「行政院長」任期提前結束，國民黨也需要考慮這是否會對一些參選縣市長的不分區「立委」選情造成影響。