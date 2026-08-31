孫宇晨炒作景甜聰明反被聰明誤？幣圈大亨趙長鵬取關業界集體割席

近期，加密貨幣波場（TRON）創始人孫宇晨（Justin Sun）在網絡高調發表6000字長文《我的女友景甜》，爆料兩人相戀的私生活，以及前往海外代孕又因費用等問題分手的過程；他更宣稱曾向內地女星景甜支付3000萬元人民幣（下同）彩禮，並被證實已委託律師向景甜及其父母提告追討。



這場將與女明星私生活公開爆料的舉動迅速引發網絡爭議。然而，孫宇晨的文章並未達到其預期的輿論效果，反而遭到廣大網民討伐。幣圈大佬、幣安（Binance）創辦人趙長鵬（CZ）更發文抨擊並取消關注，直指其「營銷激進」、「人身攻擊毀人事業」作法不可取；AI領域的百川智能創始人王小川亦公開直斥孫宇晨是「無情無義大魔頭」。



孫宇晨在文中詳述其與景甜的交往過程，更將兩人私密對話曝光。雖然他在文章下方特別標註「純屬虛構」，但仍引發極大爭議。景甜方隨即發文駁斥，怒批這是「以藝人聲譽為要挾的碰瓷行為」，強調絕不妥協，後續將透過法律程序處理，對其他爭議暫不回應。

事件在內地網絡發酵多日，熱度不減，孫宇晨及其背後的加密貨幣產業也再度被推上風口浪尖。有網民發現，孫宇晨早在2018年起就因涉嫌非法集資、洗錢及違反虛擬貨幣（ICO）禁令，被列入中國的邊控（限制出境）名單；但他隨後繞道離開中國並長期滯留海外。據悉其長期居住於香港，其「小作文」中也曾提及他與景甜在香港見面的經過。

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事實上，虛擬貨幣本身就因劇烈的價格波動、氾濫的詐騙與非法洗錢疑慮，加上缺乏傳統金融的法律保障，在內地名聲欠佳。孫宇晨此次的高調行為，無疑再次加深了公眾對幣圈的負面印象。

面對輿論失控，8月29日，幣安創辦人趙長鵬在社交平台X發文勸阻孫宇晨：「市場營銷激進一點可以，但利用和上升到人身攻擊，甚至損害人家未來職業生涯發展，沒有必要。直接打官司也比披露不必要的細節好。希望能夠妥善解決。互相尊重！」直接點破孫宇晨的行為純屬「營銷炒作」，並在發文後取消關注，直接與孫宇晨及其無底線的營銷行為劃清界線。

面對行業大佬的勸告，孫宇晨隨後回應趙長鵬：「謝謝CZ，說得對。互相尊重，妥善解決，剩下的交給法院。我不再多說了。」然而，在其「小作文」已經造成了龐大的網絡影響後，他卻並未「不再多說」，反而再次發文喊話景甜，稱公開內容非其本意：「驚擾了景女士，那不是我的本意。我希望她好。願她往後的日子，與這些字無關。」

趙長鵬發文直指孫宇晨營銷激進，並於隨後取關孫宇晨。

趙長鵬過去在公開採訪中曾表示：「如果是道德上的缺陷，有任何能夠破壞信任的，就沒法合作，這種人就越快切掉越好。」這段話也被網民翻出反諷孫宇晨，不少人留言評論「人可以缺任何東西，但不能缺德。」

除了趙長鵬與其「割席」外，AI、科技屆同樣發聲。內地AI領域的百川智能創始人王小川更直接發文砲轟孫宇晨：「騙子只是無信，無情無義那就是大魔頭了。」值得注意的是，今年5月16日，孫宇晨才剛將波場DAO的AI基金規模提升至10億美元，宣稱全力押注「物理AI」與AI智能體（AI Agent）的區塊鏈支付佈局，如今卻遭到AI界領軍人物的嚴詞切割。

不過這也並非孫宇晨與王小川的首次交鋒。兩人的恩怨情仇要追溯到2014年，當時王小川與孫宇晨在一檔節目中同台，王小川當面直言孫宇晨是「騙子」，並稱與其錄節目是「恥辱」。2019年，二人又隔空對峙，孫宇晨在拍下「股神」巴菲特（Warren Buffett）的慈善午餐後向王小川下戰書比拼市值，嘲諷王小川是傳統互聯網「打工仔」，王小川則回應「雲淡風輕」。

一場看似爆料女明星、實則為激進營銷的事件，最終引來多方抨擊，甚至得罪一眾行業大佬，孫宇晨的「小作文」顯然沒有得到其預想的輿論效果。有幣圈同行在X發文大罵孫宇晨「敗壞了幣圈好不容易建立起來的信任。現在網上都以為幣圈的人都是坑蒙拐騙之徒」；亦有人直言他「給幣圈男人丟臉」。

據《深藍財經》報導分析，孫宇晨之所以採用如此極端的營銷方式，是因為其帳面財富中佔比15%-20%、重度持倉的「火幣」（已更名為HTX），在歐盟遭禁止交易，制裁於8月23日生效，這相當於該部分資產的流動性瞬間歸零。分析認為，孫宇晨企圖藉此大新聞壓過負面消息，同時通過炒作話題為其旗下的公鏈「波場」吸引用戶與交易量，以支撐公鏈價值。

多年來，孫宇晨在資本市場與幣圈因頻繁炒作、「鐮刀揮向散戶」、被前女友爆料「摳門」等，而獲封外號「孫割」，指「任何東西到他手裡，最終都要被他收割一次」。然而這一次，靠各類話題收割流量與財富的孫宇晨，卻引來千夫所指，遭致同行大佬與科技巨頭「割席」。這場營銷炒作大戲，又最終會否讓「孫割」自己也被市場與主流圈子徹底「收割」？