廈門滅蟲公司涉用劇毒｢敵敵畏｣為餐廳消毒　6人被刑拘

近日，福建廈門市一家連鎖消毒滅蟲公司被爆出長期使用劇毒農藥「敵敵畏」進行消毒滅蟲，該公司曾為綠茶、先啟半步顛、鳳緣家港式茶點、魚旨壽司等數十家餐飲企業提供服務。廈門官方8月30日通報稱，該公司行為涉嫌違法，已經對法人代表、股東、業務培訓主管等6人依法刑事拘留。



7月31日，廈門市市場監督管理局前往涉事公司進行檢查。（新京報）

廈門官方8月30日通報稱，經調查，廈門綠林森環境科技有限公司相關行為涉嫌違法違規，性質十分惡劣。公安機關已對法定代表人莊某臣、股東曾某鳴、業務培訓主管李某等6名犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

通報表示，經全面排查該公司提供消殺服務的經營主體，並委託具有檢驗檢測資質的機構對場所環境、餐廚用具等進行檢測，結果顯示相關指標符合安全標準。

此前報道

據《新京報》調查報道，涉事公司為廈門綠林森環保科技有限公司，其員工不僅將農藥直接噴灑在餐具、桌椅等處，部份餐具附近甚至還擺放着食材。該公司員工透露，員工在作業時直接對着未有蓋好的餐具噴灑，也沒有通知商家清洗。有員工坦言：「我們消殺過的餐廳打死也不會去吃的！」

有餐廳曾反映，消毒作業後有海鮮被毒死，該公司負責人回覆「海鮮池附近一直沒有進行藥水噴灑」，以氣候或水池缺氧為由規避責任。

消殺藥物劑量「隨意配」。（新京報）

該公司的員工不僅將農藥直接噴灑在餐具、桌椅等處，部份餐具附近甚至還擺放着食材。（新京報）

記者探訪該公司時看到成箱的敵敵畏，以及大量從敵敵畏瓶身撕下的標籤。一名曾在該公司工作近兩年的員工表示，公司規定使用礦泉水瓶裝敵敵畏，攜帶原裝瓶則需要撕掉標籤。

曾有員工反映更換消毒藥品，而公司老闆表示「成本太高」。據了解，合規滅蟲藥「殘殺威」每瓶約25元（人民幣，下同），敵敵畏成本僅數元。此外，該公司內部還存放着一些沒有包裝的「三無」消殺藥品。