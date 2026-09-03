內蒙肉企巨頭科爾沁「原切」牛肉卷檢出瓜爾膠　官方通報立案調查

內蒙古知名牛肉品牌「科爾沁」一款原切牛肉卷被檢出不得使用的食品添加劑瓜爾膠，初檢與複檢均不合格。



內蒙古通遼市科左後旗市場監督管理局9月2日晚發佈通報，確認涉事批次產品為訂單生產產品，僅供應單一合作企業，目前已對生產企業內蒙古科爾沁牛業股份有限公司立案調查。



牛肉品牌「科爾沁」的一款原切牛肉卷。（官方電商平台圖片）

四川抽檢揭發問題 初檢複檢均不合格

據環球網，8月28日，四川省市場監督管理局發佈2026年第10號食品安全監督抽檢情況通告，標稱內蒙古科爾沁牛業股份有限公司生產的「科爾沁原切牛肉卷」被檢出不得使用的食品添加劑瓜爾膠，被判定為不合格食品。

通告顯示，該批次問題產品從成都市武侯區遠景食品經營部抽樣，規格為300克/盒，商標為「科爾沁和圖形」，生產日期為2026年1月10日。經檢測，瓜爾膠含量為0.0311克/公斤，初檢和複檢結果均不合格。

牛肉品牌「科爾沁」的一款原切牛肉卷。（官方電商平台圖片）

原切牛肉嚴禁添加瓜爾膠 企業被立案調查

瓜爾膠常作為增稠劑、保水劑用於肉製品加工，多用於調理肉、合成肉產品中，可提升肉質口感、鎖住水分。但國家標準明確要求，原切牛肉屬於純自然肉製品，嚴禁額外添加各類食品添加劑。

9月2日晚，內蒙古通遼市科左後旗市場監督管理局發佈通報稱，該批次產品為訂單生產產品，僅供應單一合作企業。目前，該局已對涉事企業立案，後續處理結果將及時依法公示。

涉事企業為國家級龍頭企業 曾為北京奧運會供應商

公開資料顯示，內蒙古科爾沁牛業股份有限公司成立於2002年6月，董事長為李和，主要經營屠宰及肉類加工。該公司2024年被評為國家級農業產業化重點龍頭企業。

內蒙古科爾沁牛業股份有限公司2024年被評為國家級農業產業化重點龍頭企業。（網絡圖片）

其生產線是亞洲第一條智能吊剔線，屠宰加工能力達20萬頭，曾為2008年北京奧運會、2010年廣州亞運會等大型賽事供應商。公司「科爾沁」品牌為中國馳名商標，產品遠銷中東及東南亞多個國家和地區。