誤信高薪走私被賣柬埔寨　江西男跳樓逃生險喪命　揭黑幕警示公眾

來自江西的邱先生自曝被「高薪工作」誘騙至越南，後遭綁架至柬埔寨電詐園區從事詐騙工作。他跳窗逃生暈倒後，險些被園區活埋。邱先生輾轉回到內地後，在社交平台曝光電詐園區黑幕，以自身遭遇警示更多人不受騙。



《北京時間》報道，2025年，江西吉安的邱先生在聊天群組中看到一個高薪招聘廣告，對方告知需要「背包客」走私貨物。雖知違法，但在高薪誘惑下，他與另外3人隨中介偷渡至越南。

邱先生的腳踝處，縫針痕跡仍清晰可見。（北京時間）

邱先生透露，第一天到柬埔寨就被打。（北京時間）

偷渡越南卻被「賣豬仔」到柬埔寨？

邱先生透露，「一路上對方都很和氣，直到到了越南的胡志明市，他們突然翻臉，拿出武器將我們捆綁、蒙頭，塞進麵包車。5、6個小時後，我們被送至柬埔寨一個電詐園區」。

邱先生和同伴被中介標價為兩萬美元賣給電詐園區，他們的身份證、手機等被沒收，隨後遭7、8名打手用膠棍圍毆。一名負責人訓話說：「進了這裏就別想回家，好好做事，就當沒有家人了」。

邱先生被遺棄在醫院門口。（都市現場）

跳樓逃生險遭活埋 醫院拒收留

次日，邱先生被迫接受詐騙培訓。當晚，他趁看守不備，用鐵片撬開3樓窗戶，試圖用床單下滑逃跑。「剛爬出窗外，打手回來發現門被反鎖。我怕他們踹門後下場更慘，只能閉眼鬆手跳了下去」。

跳樓後邱先生昏迷，甦醒後發現自己已被帶到野外，並聽見園區人員商議是否將他活埋。因未找到工具，幾人最終將他遺棄。約兩小時後，園區人員因擔心事情暴露又折返，將他送往醫院，但連遭兩間醫院拒收，「插上氧氣管，人就拼命在那吐血，帶着一些內臟碎片，嚇得醫生就說救不了」。

邱先生最終被丟棄在金邊一間醫院門口，院方要求支付3000美元醫療費。邱先生母親得知後，因怕受騙未敢轉賬。後經醫院聯繫，當地華人盧先生墊付費用，邱先生才得以救治。

自曝慘痛經歷警示公眾

邱先生的腳踝處縫針痕跡仍清晰可見。醫院診斷顯示，他曾有右側多發肋骨骨折伴肺挫傷、氣胸、骨盆及左踝關節骨折。

回國後，邱先生在家休養。他表示身體上的傷有望康復，但心理創傷難以癒合。他在網上公開了自己的逃生經歷，以自身慘痛經歷告誡公眾，凡是提到境外、高薪等字眼的招聘，一定要保持警惕，切勿輕信前往。

邱先生左踝關節骨折，行動不便。（重慶網絡廣播電視台）