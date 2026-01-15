安徽25歲男子跳樓身亡　疑因想辭職照顧母親未獲批？公司：不屬實

2025年12月27日，安徽蕪湖一位25歲的工人跳樓身亡。1月13日，其家屬說「他想要辭職照顧母親，領導不批准才自殺的」，遭到公司否認。警方回應稱，排除他殺，正在處理中。



《瀟湘晨報》消息，跳樓者小張25歲，是河南方城縣人，在安徽蕪湖安瑞光電有限公司做操作工，和勞務公司簽的合同。

跳樓的小張年僅25歲。（瀟湘晨報）

小張姐夫透露，2025年10月以來，由於小張的母親突然生病半身不靈活，他多次向領導申請辭職回家照顧，但都沒被批准。「誤工一天扣3天工資，他壓力比較大」。

2025年12月27日下班後，晚上12點左右，由於領導還是不批准他辭職回家，他就在公司附近的一個小區，從34樓跳了下去。

小張的工作牌。（瀟湘晨報）

事後警方排除他殺，家屬認為小張死亡是公司不准辭職導致，希望其擔責賠償，「來到蕪湖10多天，去公司門口都是不讓進去」。小張的多名工友證實，小張辭職未被批准。

1月13日，涉事勞務公司工作人員表示，他們全權代表安瑞公司，小張是派遣工，對於家屬認為「不批辭職才跳樓」的原因，他們認為「不存在」。他們已和家屬做了協商，但家屬不同意。

安瑞公司工作人員表示，會將情況轉告給領導處理。轄區警方透露，小張死亡暫時排除他殺，家屬對死因無異議，案件正在處理中。