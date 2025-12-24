南京博物院監守自盜疑雲重重　中國社會何以防止化公為私

連日來，南京博物院陷入監守自盜的疑雲，備受熱議。南京博物院是中國第一座由國家投資興建的大型綜合類博物館，由著名教育家蔡元培倡議設立，歷來在大陸乃至兩岸三地的博物館中享有盛名。然而最近一些天，「南京博物院藏明代仇英名作現身拍賣市場」一事傳得沸沸揚揚，讓許多人擔心南京博物院是否監守自盜。

龐萊臣後人捐給南京博物院的明代仇英 《江南春》圖卷（局部），2025年出現在北京一拍賣公司預展中。（澎湃新聞）

據了解，清末時期的浙江湖州南潯富商龐元濟，既是當時中國一位重要的企業家，財力雄厚，又是一位在亂世中為保存古典書畫作出貢獻的知名文物收藏家，他的虛齋收藏富甲東南。1949年中國結束鴉片戰爭一百多年以來國家內憂外患的狀態，在政府部門展開文物徵集工作的時代背景下，龐元濟後人將家族耗費多年心血保存的文物精品基本都捐給或賣給國家，其中包括捐給南京博物院的137幅畫作。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

未想到的是，時隔多年後的今天，龐家後人驚訝地發現，不僅捐給南京博物院的一件明代畫家仇英的《江南春》圖卷竟然出現在今年北京的拍賣市場中，估價高達8800萬元人民幣，而且捐贈的137幅畫作中包括《江南春》在內有5件不知去向。

南京博物院當年接受捐贈文物清單，其中有明代仇英《江南春》卷。（澎湃新聞）

隨着龐家後人的追問、查驗、起訴和輿論的廣泛關注，南京博物院發布情況說明，聲稱1959年收到的龐家後人捐贈的137幅畫作中有5幅在1961年和1964年經兩次專家鑑定為偽作，故對5幅畫進行了處置。

然而南京博物院的回應非但未能消除龐家後人與公眾的疑問，反而引起輿論更大的質疑。網上質疑聲音至少包括三點，其一，當年認為是偽作的兩次鑑定是否公允、可靠；其二，即便真是偽作，起碼應該告知或者退還原捐贈人，而不是自行隨意處置；其三，當年對5幅畫作究竟是怎麼處置，目前出現在北京拍賣市場中的《江南春》圖卷是不是當年龐家所捐。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

網上說法不一，既有說法顯示被認定為偽作的《江南春》圖卷在1997年被撥交給原江蘇省文物總店，後來在2001年4月16日以6800元人民幣的價格售出，又有說法質疑曾任南京博物院院長的徐湖平是否監守自盜。正當輿論紛紛表達疑問的時候，一段南京博物院退休員工實名舉報南博前院長徐湖平大規模盜竊、走私文物的視頻引發廣泛關注，讓許多人擔心文物保存和監管工作是否存在腐敗。目前，國家文物局已經成立工作組，就南京博物院文物管理中的有關情況開展核查。

南京博物院事件已經成為關乎中國文物部門公信力的公共事件，只有全面、詳實、獨立、公正的核查才能消除公眾的疑問。無論最終核查結論是什麼，南京博物院都存在明顯的行為不當。這其實是在有力警醒各地博物館和文物部門應該建立合法、合理、透明的文物捐贈和處置辦法，不能在迫切需要文物的時候努力討好捐贈人，卻在收到捐贈之後對原捐贈人不理不睬。尊重原捐贈人的知情權與合理訴求，表彰和紀念那些作出重大貢獻的民間收藏家，才是合乎世道人心的起碼是非準則。

西安市民在憲法日宣傳活動現場觀看依法治國宣傳展板。（新華社）

南京博物院事件有力說明，無論什麼機構，哪怕是一群文人或知識分子聚集的部門，都應該在民主和法治框架下依法接受監督，否則，遲早容易出事。人不是天使，多數人都介於君子和小人之間，既有光明面向，又有幽暗面向，如果誘惑非常大而又缺乏監督，將難以保證置身事內的人不會中飽私囊或監守自盜。

一個具有現實教訓意義的例子是，2015年新華社的一份報道顯示，前廣州美術學院圖書館館長蕭元利用職務便利，以自己事先臨摹好的贗品調包館藏的張大千、齊白石等書畫家的143幅書畫作品，竊為己有，並將其中的125幅書畫委託給拍賣公司進行拍賣。

這樣的故事說明，寄希望人性的善良、正直、誠實，或許在短時間、少數君子身上有用，但從長時間來看，人性在誘惑面前往往靠不住，只有監督才能約束人性，只有民主和法治，才能讓天下是天下人的天下而不是被少數人化公為私。