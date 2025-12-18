南京博物院藏品現身拍賣　內媒：若無明確說法將令公眾質疑｢捐贈｣

《澎湃新聞》報道，中國近現代收藏大家龐萊臣的後人捐給南京博物院的一件明代仇英《江南春》圖卷，突然亮相今年北京的一場藝術拍賣，估值達8800萬（人民幣，下同）。12月17日，南京博物院發佈情況通報稱，該院將積極配合該案件審理，深入核查畫作的去向。



內媒《新京報》旗下公眾號「政事兒」發表評論文章指出，事情不解釋清楚，公眾就會懷疑捐贈文物是否真能被妥善保存、完好地留在公共體系之中，那麼「捐贈」這一制度本身就會面臨拷問——當善意得不到確定的回應，人們可能就對把珍貴文物託付給博物館缺乏信心。



內媒《新京報》旗下公眾號「政事兒」發表評論文章指出， 細究可以發現，南京博物院稱對5幅畫作進行處置的依據是《博物館藏品管理辦法》。但該辦法第二十一條規定， 已進館的文物、標本中，經鑑定不夠入藏標準的，或已入藏的文物、標本中經再次鑑定，確認不夠入藏標準、無保存價值的，應另行建立專庫存放，謹慎處理；必須處理的，由本單位的學術委員會或社會上的有關專家覆核審議後分門別類造具處理品清單，報主管文物行政部門批准後，妥善處理。

明 仇英 《江南春卷》（局部）。（澎湃新聞）

上述措辭已經說明，哪怕鑑定為「偽作」，處理也不能是囫圇吞棗的糊塗賬，而必須嚴謹慎重。畢竟，對於文物來說，一次錯判可能就是無可挽回的損失。也正如有文物法律專家表示，「如果確需處置藏品，應當遵循嚴格程序，並優先考慮讓原捐贈人收回。」

11月20日，南京博物院向法庭提交的鑑定材料， 「大部分打上了馬賽克」。（澎湃新聞）

文章又稱，這意味着，即便是作為「偽作」處置，最起碼也要讓原捐贈人知情，而不能由博物館方面自行隨意處理。而現在對這5幅畫作，龐家後人表示完全不知情，南京博物院也說不清去向，這實在令人疑竇叢生。對公共博物館而言，「說不清」本身就令人後怕，這意味着賬目無法核驗、流程無法復原、責任難以追溯，文物保護有懸空的風險。

而當初被鑑定為偽作的《江南春》在拍賣行重新出現，其實也給查清真相提供了契機。因此，南京博物院方面不應迴避，而應順勢查清真相。

南京博物院當年有接受捐贈文物清單，其中有明代仇英《江南春》卷。（澎湃新聞）

蘇州龐增和先生捐贈繪畫清冊。（澎湃新聞）

文章最後表示，站在更大的層面看，這不僅關乎幾件藏品的去向，更關係到整個文物事業賴以運轉的信任基礎。事情不解釋清楚，公眾就會懷疑捐贈文物是否真能被妥善保存、完好地留在公共體系之中，那麼「捐贈」這一制度本身就會面臨拷問——當善意得不到確定的回應，人們可能就對把珍貴文物託付給博物館缺乏信心。這才是這起風波背後真正沉重、也最值得警惕的風險。