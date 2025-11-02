王家衛《繁花》錄音外洩　編劇秦雯自曝「襲警後靠關係脫身」惹議

由王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，播映至今已近兩年，然而九月下旬卻因「編劇署名權」問題，遭一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）控訴。古二於個人微信公眾號發布長文還原於劇組工作經歷，並披露多段疑似《繁花》編劇會議錄音。

其中，錄音包含王家衛和編劇秦雯在背地議論唐嫣、陳道明、游本昌等演員，還有秦雯自曝在上海與同伴襲警後，通過聯絡「派出所所長」後，被「撈出來」的經歷，引發輿論關注。



古二發布錄音中涉及王家衛與編劇秦雯對多位演員的背後評價，批評唐嫣「很裝」、稱游本昌「不是省油的燈」、指陳道明「陰陽同體」等言論，更疑似出現對另一位女演員金靖的不當評價稱，「那我一定要搞金靖」，被網民質疑涉及性騷擾。

然而，比起演員八卦，更令輿論震驚的，是編劇秦雯在錄音中自曝與女同伴在上海「襲警」並「靠關係被撈出」的內容，引發輿論嘩然。

音頻中，編劇秦雯與另一位在場都女同伴自曝稱，兩人襲警後被抓進派出所，打電話找人撈出，王家衛問：「你們這麽張揚，還要打電話給所有警察朋友？」女同伴稱她打了一個電話，而對方十分厲害「很有套路」：「兩句話就把我們兩個人撈出去了。他實際上已經給派出所所長打過電話了。」秦雯稱，把她們撈出來的是朋友的小弟。錄音中曝光，涉事派出所為上海市公安局黃浦分局瑞金二路派出所。

從編劇秦雯的公開資料可見，秦雯是中國內地女編劇，畢業於中央戲劇學院文學系戲文專業01級，有多部知名作品包括《我的前半生》、《贅婿》、《辣媽正傳》等，曾獲白玉蘭、金鷹獎等國內外獎項30餘項。同時，她還是上海市「三八紅旗手標兵」。

若這段錄音內容屬實，事件性質已遠超「編劇署名糾紛」的範疇，而觸及執法機關公信力與法律面前人人平等的根本議題。

在中國內地襲警屬於嚴重違法行為，靠關係逃脫法律制裁、干預執法更觸及法律底線。令人疑惑的是，錄音中描述的「兩句話就撈人」過程，顯示「人脈」似乎能輕易左右法律程序，且若真有派出所所長介入干預，這不僅是濫用職權，更是對法治的公然踐踏。

這次錄音事件，再次激起內地民眾對「公眾人物擁有特權，甚至凌駕於法律公權之上」的社會敏感。近兩年來，內地公眾對特權階層的討論愈來愈多，這次錄音事件，公眾也早已不再聚焦於八卦，而是對權力的監督。

有網民表示，涉事的上海瑞金二路派出所應給出回應，通報事件。而「秦雯襲警被撈出是否屬實應有通報」、「秦雯襲警被撈出一事不能被八卦淹沒」等相關話題登上微博、小紅書等社交平台的熱門搜索榜。網民評論：



「如果屬實，應該嚴查嚴辦。秦雯這個事情關乎司法公平公正，不能大意。」

「背景挺硬，拉了很多娛樂明星出來，這應該是社會新聞，拒絕娛樂化」

「襲警打個電話就能被撈出來嗎，撈她出來的小弟權利這麼大嗎。」

「這個才是最重點事件，不查一查嗎？」

「那又如何，出來照樣是三八紅旗手。現在這種頭銜已經成了權貴的鍍金遊戲了」

「娛樂圈從來都是社會的鏡子」



公安機關是維護社會秩序與公信力的基石，娛樂圈也從來不是法外之地，名氣與人脈更不該成為違法的「免罪符」。當「有關係就能撈人」成了公眾人物的談資、炫耀的資本，那麼「法治社會」的尊嚴和社會的公平也將在笑談聲中一點一滴崩塌。

對此，湖北日報旗下《極目新聞》、濟南日報《新黃河》以及河南衛視《大象新聞》等內地多家主流官方媒體亦發表評論，促涉事的瑞金二路派出所主動介入調查、釐清事實，並以正式通報回應社會關切。若確有違法違紀行為，相關責任人理應依法追究；若錄音內容失實，也應以確鑿證據澄清，防止謠言進一步擴散。