王家衛錄音瘋傳惹議　《繁花》劇組：存大量失實、惡意解讀情況

周六（8日），《繁花》劇組發表嚴正聲明，針對程駿年（網名「古二」）近日在網絡平台上發布的多段未經證實的錄音作出回應。劇組指出，這些錄音引發了廣泛的爭議，並造成了嚴重的社會影響。



聲明中提到，程駿年發布的錄音並未經當事人同意，且存在大量失實、惡意剪輯和誤解的情況。程駿年因不滿劇組對其的合理署名，出於私欲泄憤，對主創團隊和其他無辜同行進行抹黑和造謠，導致相關人員遭受網絡暴力。他的行為煽動社會對立，導致負面情緒擴散，影響極其惡劣。

劇組強調，程駿年目前長期滯留境外，逃避國內的司法調查，並呼籲他回國合法維權，立刻停止這些違法行為。劇組重申將堅決維護所有主創成員的權益，並持續收集證據，已將相關材料提交給國家司法和執法機關，「劇組全體成員相信法律會給出最真實和最有力的回應與判決！」

《繁花》劇組發表嚴正聲明。（荊楚網）

報道指，古二周六再次曝光了王家衛的錄音，內容涉及要開影視公司招學生，開夏令營收年輕人劇本，其中槍手許某還疑似內涵陳坤周迅。此前，古二曾爆料多段錄音，相關話題迅速登上熱搜。

錄音中提到，《繁花》中多個重要戲份由古二創作，其中有一段談到第二天要拍唐嫣的戲，王家衛給古二講工作安排時說到：「告訴你，唐嫣呢，是個很裝的人。所以呢，第一（明天講戲時）你不要讓她先到，你要老師先到，你先暖個場。」

相關新聞：王家衛《繁花》錄音外洩 編劇秦雯自曝「襲警後靠關係脫身」惹議

編劇秦雯也在錄音中提到《流金歲月》中的劇情爭議，提到有劉詩詩粉絲發微博抱怨，還＠自己與劇方官博，痛斥編劇將原作中劉詩詩飾演的蔣南孫的重要台詞派給了倪妮飾演的朱鎖鎖。秦雯分析，作為一部正在拍攝中的劇集，粉絲不可能知道台詞是什麽，因此應該是演員團隊透露，並通過粉絲來給創作團隊施壓。

程駿年（網名「古二」）近日在網絡平台上發布的多段錄音。（荊楚網）

在錄音中，王家衛、秦雯多次聊到陳道明，因他們有意向讓陳道明來演「爺叔」。秦雯還提到，陳道明喜歡修改台詞，但又記不住長段的台詞。

此外，有消息稱，原定於11月7日在央八黃金檔播出的電視劇《愛情沒有神話》已從節目單中撤下，由《四喜》接檔播出。該劇由唐嫣和趙又廷主演，改編自亦舒的同名小說，編劇為秦雯。

秦雯是中國內地知名編劇，曾獲得多項獎項，並參與多部受歡迎的電視劇創作。早在9月23日，《繁花》劇組便已發表聲明，譴責古二非法錄音和對內容的加工，認為這嚴重侵犯了他人私隱，缺乏職業道德。