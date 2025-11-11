《繁花》編劇秦雯自曝｢襲警｣錄音外泄　上海警：拍後背情節輕微

由王家衛監製兼執導的內地電視劇《繁花》，在九月下旬陷入「編劇署名權」風波，一位自稱曾參與劇集的「編劇」古二（程駿年）在網上披露了多段疑似《繁花》編劇會議錄音。



錄音包含有秦雯自曝在上海與同伴襲警後，通過聯絡「派出所所長」後，被「撈出來」的經歷，引發輿論關注。上海警方回應稱，秦某拍民警的行為情節較為輕微，警方對此依法不予處罰。秦某則稱所謂「撈人」情節是「開玩笑」、「顯示人脈」。



王家衛拍攝的《繁花》大受歡迎。（視覺中國）

古二發布錄音中涉及王家衛與編劇秦雯對多位演員的背後評價，批評唐嫣「很裝」、稱游本昌「不是省油的燈」、指陳道明「陰陽同體」等言論，更疑似出現對另一位女演員金靖的不當評價稱，「那我一定要搞金靖」，被網民質疑涉及性騷擾。

編劇秦雯在錄音中自曝與女同伴在上海「襲警」並「靠關係被撈出」的內容，更是引發輿論嘩然。

音頻中，編劇秦雯與另一位在場都女同伴自曝稱，兩人襲警後被抓進派出所，打電話找人撈出，王家衛問：「你們這麽張揚，還要打電話給所有警察朋友？」女同伴稱她打了一個電話，而對方十分厲害「很有套路」：「兩句話就把我們兩個人撈出去了。他實際上已經給派出所所長打過電話了。」秦雯稱，把她們撈出來的是朋友的小弟。錄音中曝光，涉事派出所為上海市公安局黃浦分局瑞金二路派出所。

上海警方11月11日發佈通報稱，經查，2019年3月29日19時30分許，秦某、許某某兩名女子在陝西南路近長樂路行人路上違法騎行自行車，被黃浦公安分局執勤民警攔下執法。期間，許某某對此提出異議，與民警發生爭執，秦某見狀從背後拍了民警後背，民警依法處置，後將兩人帶至瑞金二路派出所接受調查。

到派出所後，秦某、許某某認識錯誤、作出書面檢討，警方對兩人交通違法行為依法分別作出處罰。同時，鑑於秦某拍民警的行為情節較為輕微，警方對此依法不予處罰。經市公安局督審、法制部門和市司法局核查，該案處置過程合法合規，並無不當。

上述事件發生後，秦某電話聯繫其丈夫王某某求助，王某某遂向滬外一媒體朋友電話諮詢，試圖尋找關係說情但被婉拒，後王也未再聯繫他人。秦某稱，網傳錄音內容為2020年其與朋友飲酒聊天談及此事，所謂「撈人」情節系「開玩笑」、「顯示人脈」，後在不知情的情況下被現場人員錄音編輯後發到網上。

《繁花》劇組反駁「古二」程某某的完整聲明。（《繁花》劇集官方微博圖片）

公開資料顯示，秦雯是中國內地女編劇，畢業於中央戲劇學院文學系戲文專業01級，有多部知名作品包括《我的前半生》、《贅婿》、《辣媽正傳》等，曾獲白玉蘭、金鷹獎等國內外獎項30餘項。同時，她還是上海市「三八紅旗手標兵」。