騰訊「龍蝦」宣佈將於12月24日停運　業務全面整合轉移WorkBuddy

2026年3月，開源AI智能體OpenClaw在全網掀起「養蝦」熱潮。騰訊於3月10日發佈全系「龍蝦」產品矩陣，涵蓋AI辦公智能體WorkBuddy、本地AI助手QClaw、騰訊雲Lighthouse等多款產品；QClaw於3月20日開啟無需邀請碼的全量公測。



9月24日，騰訊QClaw微信遠程辦公AI助手發佈公告稱，因業務發展調整，QClaw將於今年12月24日00:00正式停止營運，除數據備份與遷移功能外，其他功能停止使用。



QClaw將於今年12月24日00:00正式停止營運，除數據備份與遷移功能外，其他功能停止使用。（QClaw）

綜合內媒《環球網》、《澎湃新聞》報道，公告具體內容顯示，自公告之日起，QClaw停止新用戶註冊，停止訂閱服務購買與續費。停止營運前，已註冊用戶、已購買訂閱服務的用戶均仍可正常使用服務；用戶帳號內的已有積分有效期不因本次停運調整，可在原有效期內繼續使用。此外，用戶可通過QClaw官網頂部遷移到WorkBuddy入口，將QClaw中的數據快速遷移至 WorkBuddy。

據悉，QClaw上線一周用戶量曾突破數百萬。騰訊4月21日介紹海外測試版時曾在官網稱，QClaw在中國大陸公測後的一個月內完成了80餘項功能迭代。

圖為攝於2026年3月12日的插圖，展示開源人工智慧助理OpenClaw的標誌。（Reuters）

據此前報道，OpenClaw因其能夠自動化處理日常工作任務而受到廣泛關注。此款智能體軟件依據自然語言指令直接操控電腦完成相關操作。為實現「自主執行任務」的能力，該應用被授予了較高的系統權限，包括訪問本地文件系統、讀取環境變數、調用外部服務應用程式介面（API）以及安裝擴展功能等。

圖為2026年3月17日，百度在北京辦公樓外，工作人員為民眾安裝OpenClaw。（Reuters）

然而，由於其預設的安全配置極為脆弱，攻擊者一旦發現突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。 前期，由於OpenClaw智能體的不當安裝和使用，已經出現了一些嚴重的安全風險。此外，「養龍蝦」所需硬件成本較高，運作起來會消耗大量Token，讓大部分消費者逐漸停止使用。

深圳騰訊大廈樓下出現排隊熱潮。（微博@小圳子子子）

數據顯示，今年4月，OpenClaw訪問量，環比跌幅達50.67%。儘管OpenClaw此後推出升級版本，仍未改變龍蝦「退潮」的現實。