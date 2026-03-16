OpenClaw｜國星宇航完成太空算力｢養蝦｣試驗　遠程操控地面機械人

開源AI「龍蝦」OpenClaw近期不僅在普通民眾間掀起「養蝦」熱潮，更完成了一項太空算力「養蝦」實驗。



據《科創板日報》3月16日報道，近日，基於開源AI「龍蝦」OpenClaw，「國星宇航-上海交通大學太空計算聯合實驗室」完成一項技術試驗：通過自然語言指令遠程調用太空算力，實現對地面人形機器人的操控。

據悉，這是全球首次實現通過太空算力遠程驅動地面機器人，以及全球首次實現「自然語言指令→太空AI推理→地面機器人執行」的完整閉環，也完成了全球首次驗證太空算力為地面矽基智能體提供AI認知服務的可行性。

近期內地興起｢養龍蝦｣熱潮。（OpenClaw）

今年1月，國星宇航在由中國信通院組織的「星算·智聯」太空算力研討會上，首次詳細披露了其「星算」計劃的最新進展與詳細路線圖。該計劃旨在構建一個由2800顆計算衛星組成的太空算力網絡，專注於服務陸海空天領域的矽基智能體（如自動駕駛載具、無人機、智能機器人等）以及AI模型的推理和訓練，以及全球首個服務矽基智能體的太空算力網的誕生。

「星算」計劃的網絡由2400顆推理計算衛星和400顆訓練計算衛星組成，部署在500-1000公里的晨昏軌道、太陽同步軌道和低傾角軌道。通過「星地/星間」激光通信組網，該網絡能夠實現同軌和異軌的高速數據傳輸，形成覆蓋全球的訓推算力網。其目標是實現十萬P級的推理算力和百萬P級的訓練算力，其中1P等於每秒1000萬億次運算。