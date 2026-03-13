OpenClaw｜打工仔救星定職場威脅？用家、內地和矽谷程式師點睇？

近期，一個名為OpenClaw的AI智能代理人，俗稱「龍蝦」，在內地掀起了前所未有的熱潮。有人說它可以「幾分鐘完成一個星期的工作」，有人說它是「上班族的救星」，但也有人擔心它會帶來職場威脅和安全風險。



究竟OpenClaw是什麼？它對我們的工作會帶來什麼影響？《香港01》訪問工程師、上班族、研究生和實際使用者，為大家全面解析這個AI科技對職場和生活的影響。



許多中國用戶躍躍欲試。（小紅書截圖）

OpenClaw現象爆發

OpenClaw之所以如此受歡迎，主要是因為它承諾可以自動化處理各種日常工作任務。用戶只需要給出一個指令，它就可以自動完成電子郵件回覆、文件編輯、數據分析等工作，甚至有人說它可以協助炒股、營運社交媒體帳號。

近期內地興起｢養龍蝦｣熱潮。（OpenClaw）

這種「一指令搞定」的概念，正好迎合了現代上班族對提升工作效率的渴望。特別是在996工作文化盛行的環境下，任何可以減輕工作負擔的工具都會引起極大關注。

但是，隨著熱潮的發展，各種問題也開始浮現。有用戶發現實際效果與宣傳有落差，有企業擔心安全風險，甚至小紅書、中國企業和銀行開始封殺相關應用。

工作效率提升的承諾與現實

雖然OpenClaw可以提升某些工作的效率，但它的使用成本也是一個重要考慮因素。除了直接的API調用費用，還要考慮硬體成本、維護成本和員工培訓成本。

對於大部分中小企業來說，目前這些成本可能會抵消它帶來的效益。只有在特定的應用場景下，才值得投資。

在深圳從事電商工作的風月向我們表示，她曾安裝過OpenClaw並接入釘釘和飛書使用，她的公司也已安裝並接入企業微信使用，但她認為OpenClaw的使用成本過高，除了token的花費，還要考慮硬體成本、訂閱成本、維護成本等。

在經歷過一段時間的實際使用後，目前風月已經卸載了OpenClaw，她認為企業直接使用OpenClaw是一步到位的選擇，但並非所有企業都有技術實力，可以為AI代替某個部門的重複性工作付費，而且OpenClaw本身不夠成熟，她認為實用性不大。

技術門檻帶來的數位鴻溝？

一個值得關注的問題是，OpenClaw的使用需要相當高的技術門檻。用戶不僅要懂得編寫提示詞，還需要有編程能力來進行調試和優化。

杭州的AI模型師Tansy向《香港01》介紹，她的公司現在正試用OpenClaw，但效果並不理想。她表示，使用OpenClaw的前提是要知道如何調試，並且在其基礎上繼續開發。這不僅要求使用者要會寫prompt，還需要具備較強的編程能力。

她指出，在實際安裝OpenClaw之後，用來處理的大部分工作，例如回覆電子郵件、撰寫文檔等基礎功能，市面上許多其他AI產品的使用體驗其實更加流暢。

安全隱患不容忽視

隨著OpenClaw的普及，各種安全問題也開始浮現：

OpenClaw需要獲取大量敏感權限，包括編輯文件、訪問電子郵件、甚至是支付系統。這些權限一旦被濫用或者出現技術故障，後果可能很嚴重。特別是對於處理機密資料的企業來說，這種風險是難以接受的。所以有國企和銀行開始封殺相關應用。

｢龍蝦｣被套話，在千人群組曝光主人信息。（極目新聞）

AI系統始終有出錯的可能性。如果是聊天機器人說錯話，影響可能有限，但如果是AI代理人刪除了重要文件或者進行了錯誤的交易，損失就會很大。

內地浙江大學計算機系研究生依依向《香港01》表示，他身邊暫時沒有同學部署OpenClaw，而他對OpenClaw的顧慮也在安全方面，因為部署OpenClaw需要給AI非常多敏感權限。而因為他們經常使用大語言模型，也有經歷過偶爾AI犯錯的情況。

「龍蝦」欲刪除主任電腦上的文檔（極目新聞）

在金融、醫療等受嚴格監管的行業，使用AI代理人可能會涉及合規問題。監管機構對於AI系統的使用都有嚴格要求，企業需要謹慎評估相關風險。

雖然OpenClaw初期引起了巨大關注，但熱潮很快就開始降溫。第一批「養蝦人」已經開始卸載相關應用，主要原因包括實用性不足、成本過高、安全擔憂等。

中美AI發展策略分化

OpenClaw現象其實反映了中美兩國在AI發展方向上出現的一種分化，對理解這場AI熱潮有重要意義。

美國：探索AGI前沿技術

在美國矽谷，當人們熱烈討論OpenClaw的時候，他們關注的重點是這個工具代表著怎樣的未來可能性。OpenAI、谷歌等公司都將實現通用人工智能（AGI）當成終極目標。AGI是指高度自主、能夠在多種任務中替代人類工作的AI形態。

在美國矽谷工作的台灣程式設計師小樂向《香港01》表示，目前OpenClaw並沒有很符合他需求的使用情境。在他看來，OpenClaw的創新屬於應用層的改變，但真正的突破其實還是要看智能模型。

Gemini：美國科技公司Google於2023年12月6日發布人工智能（AI）模型Gemini，圖為2023年12月7日，截取自Gemini網站的圖片。（Gemini網站圖片）

對於OpenClaw在中美兩地的討論度差異，小樂表示，從宣傳力度來說，在美國確實沒有看到像中國這樣幾大公司的宣傳。小樂強調，使用OpenClaw除了需要考慮資訊安全風險外，還要意識到讓OpenClaw幫自己做事並不是免費的。

他總結說，現在的AI agent其實還是一個初期探索階段，OpenClaw是一種很有趣很創新的想法，但還是要看未來發展如何。

這種態度反映了美國AI圈的主線討論仍然更集中在探索模型能力邊界和新範式上面。他們將OpenClaw當作一次面向未來的實驗，重點不是即時的商業化，而是技術突破的可能性。

2016年7月，從空中俯瞰黃昏時的矽谷。（Getty Images）

中國：商業化與規模落地優先

相反，中國的科技大廠就展現了完全不同的策略。他們一邊推進大模型能力，一邊迫切擴大用戶規模，解決佔據入口、擊敗對手的問題。

最明顯的例子就是最近爆發的「AI紅包大戰」。騰訊旗下AI應用「元寶」開啟了春節10億元人民幣紅包活動，打響這場大戰的第一槍。阿里巴巴也很快跟上，旗下千問APP宣布投入30億元啟動「春節請客計劃」。

騰訊旗下AI應用「元寶」。（微博）

元寶紅包。

這場億元級的營銷大戰，是大廠爭奪「AI入口」的較量。騰訊集團執行長馬化騰直言，希望藉此重現2015年「微信紅包」的盛況，當年微信在春晚發放數億元現金紅包，帶動微信支付用戶爆發式增長。

馬化騰親自出席騰訊深圳年會，一襲大紅毛衣亮相後迅速走紅網路，有網友發現該款毛衣在淘寶上含運只賣79.99元人民幣引發熱議。（YouTube@娛點）

政策導向的根本差異

這種差異也表現在兩國企業的目標和政策引導上面。百度執行長李彥宏今年接受美國《時代》雜誌專訪時就說：「我沒太關注AGI。我們確實在訓練模型，但目的是為了解決我們實際應用中的問題。」

百度CEO李彥宏表示，AI在未來40年內會重塑諸多行業的程序。（新華社）

中國的國家政策也更強調AI的產業應用。去年8月，中國官方印發了《關於深入實施『人工智能+』行動的意見》，全文提到35次「應用」，涉及人工智能在農業、服務業和醫療等各個領域的應用，但並沒有提及「通用人工智能」。

清華大學智能產業研究院創始院長張亞勤分析說：「中國當然有團隊致力於研發AGI，但大多數人工智能公司都在努力開發更優秀的應用。」

中國工程院外籍院士、清華大學智能產業研究院（AIR）創始院長張亞勤。（影片截圖）

發展路徑的深層影響

這種分化帶來了深遠的影響。受限的算力條件、務實的技術取向，以及對AI現實潛力的清醒認知，使中國的國家AI政策更傾向於現實應用，而非前沿探索。

因此，當矽谷將OpenClaw當作一次面向未來的實驗時，中國科技企業的重心是讓AI盡快落地並跑出規模，在現實競爭中佔據一席之地。不同的市場環境和政策取向，正在將中美AI推向兩條完全不同的發展路徑。

這種分化對於OpenClaw在兩地的不同反應提供了深層的解釋，也為理解全球AI發展的多元化趨勢提供了重要視角。

結語

OpenClaw現象反映了現代職場對自動化技術的渴望，但也暴露了技術發展與實際應用之間的落差。可以看到，這個工具既有潛力，但要真正成為成熟的生產力工具，還需要在技術穩定性、安全性和成本效益方面取得進一步突破。

同時，openclaw在中美兩國在輿論氛圍差異，也體現了美國更注重前沿技術探索，而中國則優先考慮商業化落地和規模擴張。這種分化將會深刻影響全球AI技術的發展方向。

騰訊元寶。（微博）

對於上班族來說，最重要的是保持理性的態度，既要開放地接受新技術帶來的機遇，也要清醒地認識到相關的風險和限制。只有這樣，才能夠在AI時代中找到自己的位置。