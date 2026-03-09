OpenClaw│｢養龍蝦｣成潮流　幾分鐘完成一周工作　打工仔焦慮升級

近兩個月，「養龍蝦」成為中國的一大熱詞。



3月6日，深圳騰訊大廈樓下排隊等待安裝OpenClaw的市民。（微博@小圳子子子）

這裡的龍蝦不是水產，而是一款名為OpenClaw的AI智能體（AI Agent）軟件，標誌是一隻龍蝦，中國網民便把安裝並使用它的過程稱為「養龍蝦」。

去年11月推出後，OpenClaw迅速受到矽谷極客圈追捧。今年春節後，這款「小龍蝦」在中國正式出圈，成為科技博主口中打工人必備的「牛馬助理」。儘管目前沒有具體中國用戶統計，但據21財經報道，OpenClaw全球部署量已經超過100萬例。

打開社媒平台，大量博主在展示「小龍蝦」的能力：除了無縫收發郵件信息，它還能讓社媒賬號一夜漲粉，或在隔夜交易中自動完成資產交易並獲利。「你睡著了，它還在掙錢養家。」

近期，名為OpenClaw（俗稱「龍蝦」）的AI智能體工具在全網迅速走紅。（Getty)

與人工智能大模型不同，OpenClaw是24小時在線，可以處理複雜任務的AI智能體。它能借助大模型和調用多個AI工具，自動在電腦上執行任務。只要給一個目標，它就能自行拆解，並一步步完成，過程中通過聊天軟件跟「養蝦人」溝通。

除了被「躺著掙錢」所吸引，更多人害怕錯過這個風口。當下AI替代人類的討論甚囂塵上，無論是學生或職場人，都怕被取而代之，擔憂今天不研究OpenClaw，明天就淪為AI時代的文盲。

民間「FOMO」（害怕錯過）情緒迅速蔓延，圍繞安裝和教學OpenClaw的「賣鏟子生意」也隨之出現。

部署OpenClaw不像下載一個軟件那麼簡單，用戶需具備基本的編程和系統配置能力，還要搭建運行環境、接入AI大模型API（應用程序編程接口）等，對技術能力有一定要求。

在二手交易平台閑魚上，安裝部署OpenClaw的價格一個月前曾達到1萬元（人民幣，下同），目前降到200至500元不等。據新浪財經報道，還有工程師要價3000元，提供優化OpenClaw表現的服務。

科技企業和地方政府也不願錯過這一風口。中國科技巨頭騰訊旗下的雲計算服務品牌騰訊雲上星期五（3月6日）在深圳總部大樓下舉辦OpenClaw免費安裝活動，吸引近千人到場排隊。媒體報道稱，人群中既有業餘開發者、學生、AI愛好者，甚至還有幫孩子排隊的退休家長。

騰訊雲組織這一活動有商業考量。OpenClaw這類AI智能體在運行過程中，需要不斷調用大模型，並消耗算力和存儲資源，這些操作通常要通過雲平台完成。

對雲服務商來說，誰能讓更多AI智能體運行在自己的平台上，誰就更有機會在未來獲得持續的用戶和使用量。百度智能雲、阿里雲、火山引擎、京東雲等雲服務廠商也相繼宣佈上線OpenClaw雲端極速部署和相關服務，協助用戶一鍵安裝。

與此同時，中國科技企業也抓緊時間推出自家「小龍蝦」。騰訊星期一就上線「WorkBuddy」，號稱兼容OpenClaw技能；字節跳動旗下火山引擎也上線「ArkClaw」 ，官方稱為開箱即用的雲上SaaS版OpenClaw。

地方政府則從AI產業發展和投資角度，參與到這股熱潮中。

3月4日，騰訊雲在微信視頻號發佈公告，宣佈將在騰訊大廈北廣場提供免費安裝OpenClaw的服務，深圳騰訊大廈樓下出現排隊熱潮。（微博@深圳特區報）

深圳市龍崗區上星期六（7日）率先發佈《支持OpenClaw&OPC發展的若干措施（徵求意見稿）》。

上述政策被稱為「龍蝦十條」，包括免費部署、送三個月算力、補三成大模型調用費，為企業企業採購或自建OpenClaw智能體解決方案提供最高200萬元年度補貼等。

緊接著，江蘇無錫高新區星期一（9日）發佈《關於支持OpenClaw等開源社區項目與OPC社區融合發展的若干措施（徵求意見稿）》。這份「養龍蝦12條」政策，提供從基礎支持到產業落地，從人才引育到安全合規的支持，單項支持最高達500萬元。

隨著科技巨頭和地方政府紛紛入局，相關雲計算、算理租賃、AI應用股票迎來大幅上漲。優刻得科技、青雲科技和順網科技星期一盤中一度上漲9%。

高成本和安全冒險

不過，把AI助理裝進電腦只是第一步，「養龍蝦」的成本並不低。

OpenClaw本身是開源免費框架，但在實際使用時必須調用市面上的AI大模型，而這些模型通常按Token收費，每百萬Token價格從幾美元到二三十美元不等。

Token是AI處理文本的基本計量單位，看似簡單的任務，如整理郵箱、生成小程序或編寫代碼，都需要持續消耗Token；任務越複雜，費用越高。

一名IT從業者告訴《中國企業家》，僅搜資料並生成一份2000字文檔，就要消耗約700萬Token；測試一個簡單爬蟲，更花掉2900萬Token。

互聯網公司獵豹移動CEO傅盛在直播中也透露，他在OpenClaw上的開銷每天超過100美元。不少網民調侃：「AI還沒幫我賺錢，我已經先給AI交伙食費。」

比成本更具爭議的，是「龍蝦」的安全風險。

運行OpenClaw需要完全電腦權限，它可以讀取本地文件，社媒軟件和系統後台，因此出現不少翻車時刻，如不經允許就刪除本地文件、洩露用戶隱私等。

據商業內幕（Business Insider）等媒體報道，臉書母公司Meta安全總監Summer Yue上個月使用OpenClaw時，系統因丟失限制指令而開始批量刪除舊郵件。她三次要求停止，AI仍繼續執行，她最終只能強行關閉電腦終止進程。

也有博主警告，不要把錢包密碼給OpenClaw。否則，OpenClaw會在執行任務時購買不必要的工具，刷走你卡裡的錢。

中國工信部上月發佈OpenClaw安全風險預警，警告配置不當極易引發網絡攻擊和信息洩露。

澎湃新聞星期一也發表評論提醒，一旦項目代碼存在漏洞，或者由於操作不當導致數據外流，這只看似溫順的「小龍蝦」極有可能變成伸向用戶隱私深處的「黑手」。

不過，在風險與成本之外，這場「養龍蝦」熱潮中，迷茫的跟風者也不少。不少網民承認，他們雖被「AI自動化」概念吸引，卻很難回答「我具體要用它做什麼」。

科技博主沈顯鵬略帶諷刺地說，OpenClaw解決的是「技術愛好者發文分享的需求」，以及「賣教程割韭菜的需求」。科技博主闌夕更直言，OpenClaw更適合極客，慫恿普通人使用它，是大模型廠商和雲計算平台的「共謀」。

打工人的焦慮並沒有因為「養蝦」而消失。沒安裝OpenClaw之前，他們擔心落後於時代；安裝之後，當他們發現AI幾分鐘就能完成自己一周的工作，又生出了新的不安。

這也折射出科技飛速發展時代的矛盾心態：面對AI技術帶來的效率提升，人們既充滿興奮，又焦慮不已。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

