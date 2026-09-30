演員游本昌追悼會八寶山舉行 影迷排長龍送別「濟公」最後一程
撰文：盧詩文
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中國國家話劇院一級演員游本昌於9月24日凌晨1時40分在北京逝世，享年93歲，今日（30日）上午，游本昌的遺體告別儀式在北京八寶山殯儀館蘭廳舉行。蘭廳外前來悼念的影迷排起長龍，游本昌孫女亦現身追悼會現場。
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影迷早一小時到場 帶蒲扇葫蘆送別
據《北京日報》，蘭廳前懸掛挽聯：「正直熱情畢生追求理想；質樸謙和坦蕩面對人生」，橫批：「緬懷游本昌，我們永遠愛您」。此外，上午8時40分許，距離告別儀式還有一個多小時，已有影迷前來等候。
來自浙江的石先生是其中一人，他兩天前便出發前來北京。石先生是一名景區演員，有時也會扮演「濟公」一角。這次他特意帶了濟公標誌性的蒲扇和葫蘆。20多年前，游本昌在外拍戲時，兩人曾有一面之緣，所以他特意來送濟公最後一程。
來自江蘇泰州電視台的記者王女士，2018年曾專訪游本昌，2019年兩人最後一次見面，是在游本昌家中。
王女士回憶，在她眼中，游本昌是一位有大愛、有見地的長者，「無論說什麼，他都會哈哈一笑，然後告訴你怎麼做，沒有一點架子。」
胡歌陳龍連夜到場 送別亦師亦友長輩
此外，曾在《繁花》中與游本昌結緣的胡歌、陳龍一同來到現場，送這位亦師亦友的長輩最後一程。
據悉，胡歌前一晚出席金鷹獎相關活動後提前離席，特意趕搭航機連夜奔赴北京。現場影片顯示，胡歌一身黑衣，墨鏡掩不住沉重神情，全程低調沉默，安靜排隊入場悼念。與他並肩同行的陳龍，同樣一身深色便裝，神色黯然。
據此前報道，游本昌出生於1933年，長期從事戲劇表演，在《濟公》等作品中塑造了許多深受群眾喜愛的藝術形象。2024年初，《繁花》爆紅，劇中帶着阿寶一路前行的「爺叔」一角，讓「90後」游本昌繼「濟公」之後，再次被觀眾熟知與關注。
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