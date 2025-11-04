緬北白家犯罪集團案一審宣判　白所成等5人被判死刑

周二（11月4日），廣東省深圳市中級人民法院一審公開宣判白家犯罪集團案。對白所成、白應蒼、楊立強、胡小薑、陳廣益5名被告判處死刑；對李福壽、李志德2名被告判處死刑，緩期二年執行；對郭建政、潘憲等5名被告判處無期徒刑；對李龍華、羅文鼎等9名被告判處二十年至三年不等有期徒刑，並相應判處罰金、沒收財產、驅逐出境等附加刑。



2024年1月30日，緬甸警方依法向中國公安機關移交的白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人在被押解回國的飛機上。（新華社）

經審理查明，以白所成、白應能（另案處理）、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以李福壽等家族成員、親信下屬及李龍華等武裝頭目為重要成員的白家犯罪集團，利用白家家族在緬甸果敢地區的影響力，依託家族武裝力量，通過自行修建、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬、吸引楊立強、潘憲、鄢傑峰等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網絡詐騙、開設賭場、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、組織、強迫賣淫、組織他人偷越國（邊）境等犯罪活動，涉賭、詐等資金290多億元，造成6名中國公民死亡、1名中國公民自殺、多名中國公民受傷。此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。

深圳市中級人民法院認為，被告白所成、白應蒼等人組織、領導、參加犯罪集團實施犯罪，其行為分別構成詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名。法庭根據各被告人犯罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，依法作出上述判決。