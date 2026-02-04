緬北四大家族覆滅　明家白家伏法　中國用三年徹底剷除電騙毒瘤？

1月16日，浙江溫州中級人民法院執行了一個歷史性的判決，明國平、明珍珍等11名緬北電詐集團核心人物被執行死刑，2月2日，官方又宣布白家白所成一審後因病死亡，深圳法院已對白應蒼、楊立強等4人並執行死刑。這標誌著盤踞中緬邊境十餘年的「四大家族」電詐王朝正式畫下句號，中國政府「雖遠必誅」的堅定決心得到完美體現。



緬北四大家族明家犯罪集團案 明國平、明珍珍等11人被執行死刑

明家集團主案一審開庭。（央視）

正義的槍聲：土皇帝排隊上刑場

震撼的槍聲響起，明家11人伏法。這些曾在果敢地區呼風喚雨、以為手握幾支槍就能無視法律的「土皇帝」，最終只能排隊上刑場。這場長達數年、牽動無數家庭的跨國打擊電詐戰役，終於迎來最震撼的高潮。

緬北電信網絡詐騙犯罪集團重要頭目明國平、明菊蘭、明珍珍，被成功緝拿歸案。（公安部）

明國平、明珍珍等人的死刑執行，為緬北四大家族的電詐王朝劃下句號，也宣告了中國公安用三年時間，從「溫和勸返」到「雷霆出擊」，將盤踞中緬邊境十餘年的毒瘤連根拔起的勝利。

緬北電詐帝國的黑暗根基

要了解這次歷史性審判，必須先認識「四大家族」的罪惡體系。緬北原本指緬甸北部地區，但在電信詐騙語境下，專指果敢、佤邦等與內地相鄰的特定區域。

2021年緬甸軍事政變以來，電信詐騙集團紛紛入駐緬北。據央視報道，僅在緬泰邊境的妙瓦底，就有上百個詐騙園區，加上盤踞在緬北地區的詐騙集團，總計至少1000個園區，每日超過10萬人實施電信詐騙。

在緬北果敢老街，長期由白家、魏家、劉家和明家把持。他們表面上是地方官員、商會主席，實際上是電詐園區的「超級房東」和「保護傘」。

白家的白所成是果敢的「老話事人」，其女兒白應蘭、兒子白應蒼一手搞詐騙，一手搞「慈善」。最諷刺的是，白應蒼30歲生日宴會竟邀請多位中港明星錄製祝賀影片，包括曾志偉、黃一飛、曹查理等港星。當時他們多麼風光，住著如「臥虎山莊」般的豪華別墅，但別墅地底埋藏的，可能是無數被騙、被虐待至死的冤魂。

白所成的女兒白應蘭。（01）

中國政府的三階段精準打擊

面對緬北電詐的猖獗，中國政府採取了循序漸進的打擊策略，堪稱「36計」的完美體現。

第一階段：溫和勸返與威脅連坐（2021-2022）

中國警方最初採取「溫和勸返」策略，公安人員挨家挨戶上門，與電詐人員家屬講道理，祭出「不回來就註銷戶籍、連累信用」等手段。部分地方更實施親屬連坐措施，對電詐人員家人和子女在讀書、升學、參軍、個人徵信、考錄公職等方面從嚴把關。

福建龍巖甚至禁止電詐人員子女上公辦優質學校，還在詐騙犯家門口噴紅漆標註「涉詐人員之家」，用公開羞辱手段勸返詐騙人員。

第二階段：反詐宣傳如火如荼（2021-2022）

2021年4月以來，公安部組織全國公安機關開展「斷卡」、「斷流」等專項行動，先後組織150次全國集群戰役。2022年5月，浙江移動「默認關閉」接聽國際及港澳台電話，深圳中國銀行大規模凍結賬戶，配合「斷卡」行動。

同時大力推廣「國家反詐中心App」，推出反詐陳警官與各大平台網紅合作。據央視統計，2021年4月至2022年7月，該App成功避免1.09億民眾受騙。

第三階段：直搗魔窟高調通緝（2023至今）

2023年8月，央視新聞直接點名緬北四大家族為「利益共同體」，這是中國官方首次公開對緬北電詐勢力正面宣戰。

轉捩點——臥龍山莊慘案引發雷霆之怒

2023年發生的一件事徹底激怒了北京。坊間流傳，2023年10月20日，明家的臥虎山莊因怕被清查，想轉移「豬仔」（被騙人員）。期間有人反抗逃跑，明家私兵直接開槍掃射，甚至傳聞有臥底警員犧牲。

這起「臥龍山莊」慘案雖然官方未詳細披露，但隨後的行動震撼世界——中國直接發出「全球通緝令」，實施「擒賊先擒王」策略。

緊接著，果敢同盟軍以「剷除電詐」為旗號從山區打出來。四大家族突然發現自己陷入「四面楚歌」：中國警方在邊境施壓，緬甸政府頂不住壓力，同盟軍在前線進攻，這些曾經不可一世的家族瞬間變成喪家之犬。

11月12日，浙江溫州公安機關對明學昌、明國平、明菊蘭、明珍珍4人公開懸賞通緝。11月16日，明國平、明菊蘭、明珍珍3人被成功抓獲並移交中國，明學昌畏罪自殺。

雷霆收網——骨牌效應全面展開

接下來的劇情如骨牌效應般展開。明學昌畏罪自殺，其子明國平、女明珍珍被移交中國，最終判處死刑。隨後白家、魏家、劉家核心人物全部被押上專機，戴著黑頭套回中國受審。

2025年9月，廣東深圳中級人民法院一審審理白所成、白應蒼等21名被告人案件。白家是當地勢力最大的犯罪集團，設立41個園區，涉詐資金106多億元，涉賭資金超過180億元，製造和販賣毒品11噸，致中國公民6人死亡。11月，白所成白應蒼父子等五名主腦一審判死刑，其餘16名被告分別判死緩兩年、無期徒刑以及三至二十年有期徒刑。

2025年10月，公安部公布緬北果敢魏家、劉家犯罪集團已提起公訴。魏家涉詐資金超50億元，涉賭資金超90億元，致我國公民8人死亡；劉家涉詐資金超26億元，涉賭資金超80億元。

打擊範圍不止果敢。連被稱為「電詐終極堡壘」的妙瓦底也未能倖免。根據最新數據，近期警方與緬甸方面合作，單在妙瓦底地區就遣返了7600名中國籍嫌疑人。以前有人說「去了妙瓦底就是人生終點」，現在去了妙瓦底，下一站就是中國的監獄。

5.7萬人的歷史性大遷徙 「雖遠必誅」的堅實法理基礎

2025年打擊電詐成績單震撼全球：偵破電信網絡詐騙案件25.8萬宗、攔截詐騙電話36億次、攔截詐騙簡訊33億條、緊急止付涉詐資金2170.7萬元人民幣、見面勸阻674.7萬人次、拘捕詐騙集團幕後「金主」、頭目和骨幹542名。

更令人震撼的是，緬北果敢「四大家族」犯罪集團已全部進入司法程序，累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.7萬餘名。這是史無前例的跨國執法行動。這些人曾在鍵盤後面敲敲打打，騙走老人的養老金、學生的學費，現在全都要面對法律審判。

中國警方為何能夠跨境抓捕境外犯罪者？根據《刑法》規定，犯罪行為或結果有一項發生在中國境內的，視同在中國領域內犯罪，中國警方就具有對涉案犯罪嫌疑人的偵查權力。

雖然中國警方不能直接跨境執法，但可通過正式外交途徑，獲得正當的入境批准手續。中國刑法明確規定，外國人在中國領域外對中國或中國公民犯罪，按本法規定最低刑為三年以上有期徒刑的，適用中國刑法。明家、白家等四大家族跨境詐騙涉嫌多種嚴重犯罪，起刑點在三年以上，完全適用中國法律。

緬北四大家族覆滅：歷史性勝利與深遠意義

根據中央政法工作會議最新數據，2025年全國群眾安全感達98.23%，連續6年保持在98%以上。全國刑事案件同比下降12.8%，創本世紀最低。

政法機關毀滅性打擊緬北「四大家族」，5.7萬名犯罪分子移交回國，充分說明中國政府打擊電信詐騙的決心和成效。

長期在東南亞協助受困電詐園區的華人阿龍指出，中國相比其他國家打擊電信詐騙的決心和力度無可比擬。「日本、美國都有不少詐騙園區受害者，被騙金額很高，但他們都沒有中國這樣的執行力。」

緬北四大家族的覆滅，標誌著中國政府「雖遠必誅」的堅定決心得到完美體現。從溫和勸返到威脅連坐，從反詐宣傳到直搗魔窟，中國用三年時間徹底剷除了這個危害億萬民眾的電詐毒瘤。

明家11人、白家4人被執行死刑，魏家劉家全面進入司法程序，5.7萬名犯罪嫌疑人被押解回國——這些數字背後，是無數受害者家庭正義的伸張，是中國法治威嚴的彰顯。