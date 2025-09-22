緬北「四大家族」白家21人深圳受審　涉詐騙、販毒、殺人等12宗罪

緬北「四大家族」白家家族成員、下屬親信等21人在深圳受審。



據深圳市中級人民法院官微消息，2025年9月19日至22日，廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理了白所成、白應蒼等21名被告人詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、組織、強迫賣淫、非法拘禁、組織他人偷越國（邊）境、偷越國（邊）境、走私、販賣、運輸、製造毒品、幫助毀滅、偽造證據一案。



廣東省深圳市人民檢察院起訴指控：2009年8月以來，以白所成、白應能（另案處理）、白應蒼等家族核心成員為首要分子，以白應香、白應蘭、白應萍、白應改（均另案處理）、李福壽等家族成員，楊再華、羅文筠（均另案處理）等親信下屬及楊再軍、劉華龍（均另案處理）、李龍華等武裝頭目為重要成員的犯罪集團，利用白家家族在緬甸果敢地區的影響力，依托家族武裝力量，通過自行建設、合作開發等方式設立百勝賓館、騰龍一號樓、蒼勝科技園等41個園區，招攬、吸引楊立強、陳雙福、鄢傑峰等多名「金主」入駐並提供武裝庇護，夥同「金主」實施電信網絡詐騙、故意殺人、故意傷害、綁架、敲詐勒索、開設賭場、組織他人偷越國（邊）境、組織、強迫賣淫等犯罪活動，造成6名中國公民死亡、多名中國公民受傷，涉賭、詐資金200余億元。

此外，白應蒼還結夥販賣、製造毒品甲基苯丙胺約11噸。檢察機關提請以詐騙罪、故意殺人罪、故意傷害罪等12項罪名追究白家犯罪集團及其關聯犯罪團夥成員的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，各被告人及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，各被告人進行了最後陳述。庭審結束後，法庭宣布休庭，將擇期宣判。人大代表、政協委員、當事人家屬和各界群眾100余人旁聽了庭審。

據此前報道，在緬北四大家族中，白家是當地勢力最大的犯罪集團，擁有強大的私人武裝和滲透地方政治的能力，且在果敢地區直接控制著多個規模龐大的電詐園區。當地民兵武裝明為負責維護果敢老街地區治安秩序的重要力量，實則是白家「武裝護罪」的有力支撐。

白應蒼。（央視新聞）

白所成。（央視新聞）

白家電詐園區。（央視新聞）

2023年7月，公安部部署開展打擊緬北犯罪專項工作以來，中國警方不斷加大國際執法合作力度，向緬北犯罪集團，特別是果敢四大家族犯罪集團發起淩厲攻勢，白家犯罪集團隨之覆滅。白家犯罪集團涉詐案件3.1萬多宗，涉詐資金106多億元，涉賭資金超過180億元，製造和販賣毒品11噸，致中國公民6人死亡。

白家家主白所成，1949年出生於緬甸果敢，曾擔任緬甸撣邦果敢自治區主席。在任期間，大量委任家族成員以及門生舊部把持當地要害部門。2016年卸任時，白所成已經鋪排好進一步延續、擴大自己家族勢力的路線和版圖，他安排長子白應能、次子白應蒼，分別擔任了果敢自治區重要職務，並掌握了警察營、民兵隊等武裝力量。