KK園區主腦佘智江神秘身世曝光　舊同窗：曾有同學頂撞後被他吊打

柬埔寨籍華人佘智江（She Zhijiang）被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦，2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院11月10日維持憲法法院裁決，即佘智江引渡回中國受審。他11月12日被押送往曼谷機場登機，中國公安部之後指，佘智江已被成功從泰國引渡回國。這位心狠手辣的電詐頭目早年的經歷撲朔迷離，其資金來源至今成謎。近日，內媒《新京報》採訪多位與佘智江有交集的人士，勾勒出其性格的側面：「好勇鬥狠，又善於收買人心。有一身的「匪氣」，又善於包裝自己。」據報佘智江靠網賭發跡，非法獲利約1.5億元（人民幣．下同），後又在化身「慈善僑商」的同時靠電詐瘋狂掠奪財富，更曾逼美貌女性賣淫，或供園區自己「玩樂」。



從小「匪氣」盡露 同學又愛又怕

報道指，佘智江出生於1982年，湖南邵東人，年少時跟隨父母從湖南老家搬到廣西桂林生活了一段時間，家境普通，初中肄業。40歲出頭的蘇拉（化名）是佘智江小時的同學，雖然二人同窗時間不長，但佘智江霸道狠辣的性格仍給蘇拉留下了深刻印象。

「（佘智江）平日裏話不多，瘦高，成績差。同時好勇鬥狠，要求同學們必須聽自己的話」。蘇拉透露，當年在學校若惹到佘智江，下場都很慘。曾經，有同學當眾頂撞過佘智江，結果在校園後面的樹林裏被毆打，他趕過去時，看見這位同學正被綁在樹上，低頭抽泣。

佘智江在泰國落網後，2024年9月獄中接受半島電視台訪問。（影片截圖）

不過，面對與自己要好的同學，佘智江又懂得收買人心。蘇拉說，佘智江一直跟一個「大哥」混，佘更被同學稱為「錢老爺」，原因是他利用幫「大哥看場子」的機會，經常領同學免費去台球廳等娛樂場所「瀟灑」，因此，部分佘智江身邊不少同學對他又愛又怕。蘇拉又透露，佘智江的異性緣也很好，但沒聽過他談戀愛。後來，佘智江輟學，蘇拉也與他也慢慢斷了聯繫。

據佘智江此後受訪時的說法，輟學後他在桂林跟親屬學了一段時間裁縫，之後輾轉幹了保安、修車、推銷等20多個行業。千禧年前後，在廣東某酒店，林慮（化名）作為工友結識了佘智江。與蘇拉一樣，林慮對佘智江的印象也是帥氣、話不多，但「匪氣」則已經成為一種「陰沉的眼神」，「感覺他心事很重，說話喜歡盯著對方的眼睛」。大概兩三個月之後，佘智江辭職，此後林慮再見到佘智江的消息，就是從新聞當中。

靠網絡賭博賺取第一桶金 出國因畏罪潛逃

在小時同學和後來的工友看來，佘智江的發家史十分神秘。佘曾稱自己上世紀末開始開發電子遊戲，「後來聽說某福建老板在東南亞發了財，於是帶著4萬元人民幣遠赴菲律賓馬尼拉」。但蘇拉表示，佘出國部分原因是畏罪潛逃，因當時他已經涉及網絡賭博。在佘銷聲匿跡的幾年，正是網絡賭博泛濫發展的時期。2006年，北京大學中國公益彩票事業研究所的調查顯示，中國由於網絡賭博而流到境外的賭資超過6000億元。

輾轉到了2014年，佘智江才再次出現在公眾視野當中。山東煙台經濟開發區法院一份判決書顯示，佘智江（在逃）未經國家批準，自2012年起在菲律賓開設私彩平台，面向中國大陸地區非法銷售彩票，並僱用國內8人提供幫助。他們後來皆被以非法經營罪判刑，人在境外的佘智江則成了通緝犯。

佘智江曾接受卡塔爾半島電視台訪問，自稱是中國間諜，亦聲稱被捕是冤枉。（Al Jazeera）

判決書還顯示，團夥分工協作，有人為私彩網站提供客服線上引流、財務統計工作，有人負責銷售彩票，協助銀行轉賬、充值等工作，還有人負責從網絡購買身份證信息，在各大銀行瘋狂開設賬戶。這些私彩平台每個日均充值量達30萬元以上，每月盈利約200萬元。這成為佘智江目前可查詢到的賺取的第一桶金。

辦案機關披露，被捕之前，網絡賭博業務都是佘智江黑色產業的重要支柱之一。2025年11月，佘智江的境外網絡賭博平台吸引了國內33萬名賭客，涉案金額高達27億元。泰國最高檢察院則稱，佘智江集團經營的239個非法賭博網站，流動資金超2.77萬億元。

入籍柬國改名積極洗白身份 曾到央企考察

另一方面，曾在金邊一家金碧輝煌的酒店會議廳裏見過佘智江的媒體記者黃耀輝憶述，2018年9月，佘智江已經不叫佘智江，而是叫「佘倫凱」，當時他以僑商會常務副會長等名號出席柬埔寨湖南總商會的揭牌儀式，並坐在時任柬埔寨副首相孟森安旁邊，不過中國駐柬外交人員對佘倫凱的身份卻回覆「不清楚」。

報道指，2017年，佘智江拿到柬埔寨國籍後將名字改成佘倫凱，英文名She Kriang Kai，有時還會以「唐倫凱」或「Dylan She」等名字露面。而他的頭銜也越來越多，包括香港緬中友好協會永遠榮譽會長、華人商會名譽主席等至少11個。這些頭銜多為主動花錢「買」名，部分甚至是自封。

《華聲在線》2018年曾發表一篇，描述佘倫凱發跡史和熱衷慈善的正面報導。（華聲在線）

彼時的佘智江其實正在洗白身份，一方面以「佘智江」的身份依舊做著黑產帝國的「土皇帝」，一方面又以「佘倫凱」的名義四處做慈善，包括資助20名菲律賓貧困大學生到中國留學，在緬甸水災中帶頭賑濟等，透過把自己包裝成了一位慈善僑商以混跡名流圈。佘智江還主動給家鄉湖南邵東做貢獻，例如給村裏修過路、給老人們發錢等，塑造衣錦還鄉的善人形象。據村民介紹，佘智江的父母也已經被接到了國外生活。

洗白後的佘智江，成了不少國內私企與國企的座上賓。如今，網上仍能查到2019年佘智江去某央企考察的相關新聞和照片。據當時的新聞稿，上述央企與佘智江名下企業簽署了合作協議。

獲軍閥庇護建園區 逼女性賣淫或供「玩樂」

2017年，佘智江決定在泰緬兩國交界處「建一座城」，即後來的亞太新城，全名為緬甸亞太水溝谷經濟特區項目，在中文圈則以電詐園區「KK園區」而臭名昭著。

之所以把園區地址選在了緬甸克倫邦妙瓦底地區，是因當地緊鄰泰國湄索縣，不僅便於誘騙、綁架人員入境緬甸，也利於資金流轉。當地也遠離中國執法力量，監管也十分薄弱。而最重要的是，佘智江在當地尋求到緬甸軍閥武裝力量的庇護。

眾多逃出亞太新城的親歷者皆稱園區是個戒備森嚴的「魔窟」，經常聽見電詐分子因業績不達標而被棍棒、皮鞭打得慘叫，嚴重的要剁手指、割耳朵、關水牢、電擊、毀容，甚至一槍爆頭。而一些面容姣好的女性還會被強迫賣淫，或供園區內犯罪分子「玩樂」。

2022年8月，中國向泰國提出對佘智江臨時逮捕請求。同月，佘智江在泰國境內被捕。在確鑿證據和中泰兩國穩定的司法合作框架下，佘智江的申訴被逐級駁回。2025年11月10日，泰國上訴法院作出最終裁定，同意將佘智江引渡回中國。2025年11月12日，佘智江被引渡回國。