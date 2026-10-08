疫情期間都不如！內地國慶檔票房11.65億恐創12年來最低
撰文：吳真銘
出版：更新：
據國家電影局統計，2026年內地國慶檔電影票房（截至7日）為11.65億元（人民幣，下同），並已連續7天每日票房破億元。據央視報道，今年國慶檔上映的影片題材豐富、類型多元。不過，據內地電影售票平台「貓眼」統計數據顯示，今年國慶檔期電影票房低於2022年疫情時期的14.96億元，恐創近12年來最低。
統計數據顯示，今年內地國慶假期期間，觀影人次為3199.59萬；場次為329萬場，同比增長2.21%。國產影片票房佔比為78.7%。檔期內票房前5名影片分別為：《神探之痕跡》4.23億元，《什麼意思夫婦》2.44億元，《生化危機：爆發夜》1.74億元，《歡迎來龍餐館》0.55億元，《小豬佩奇·完美假期》0.54億元。
央視報道指出，今年國慶檔上映的影片題材涵蓋動作、冒險、喜劇、懸疑、動畫等，類型多元。此外，多部熱門影片推出特效廳版本，吸引觀眾體驗。中國電影評論學會秘書長胡建禮表示，假期前中後期都有新片上映，是今年檔期的鮮明特點。10月3日《重生2》、10月5日《生化危機：爆發夜》接續登場，均帶動單日票房上漲。
不過，據「貓眼」統計數據顯示，今年中國國慶檔期電影票房恐還低於2022年疫情期間的14.96億元，並創2014年來新低。2023年疫情過後，國慶檔期電影票房回升至27.34億元，此後一路下滑。
內地中秋檔票房僅2.7億跌回13年前 13部新片總收入不敵《牛來》《歡迎來龍餐館》代表內地角逐奧斯卡 沈騰戰火中開餐館吸23億？第83屆威尼斯影展閉幕 中國VR短片《鴿環》奪「威尼斯沉浸大獎」內地又一部單人「手搓電影」將上映 導演：《牛來》給我信心《給阿嬤的情書》台首映一票難求 官媒：放寬陸片限制是強烈民意《牛來》電影爆紅｜東莞推文旅宣傳片《鵝來》 網笑：太過精緻