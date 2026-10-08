疫情期間都不如！內地國慶檔票房11.65億恐創12年來最低

據國家電影局統計，2026年內地國慶檔電影票房（截至7日）為11.65億元（人民幣，下同），並已連續7天每日票房破億元。據央視報道，今年國慶檔上映的影片題材豐富、類型多元。不過，據內地電影售票平台「貓眼」統計數據顯示，今年國慶檔期電影票房低於2022年疫情時期的14.96億元，恐創近12年來最低。



據國家電影局統計，2026年內地國慶檔電影票房（截至7日）為11.65億元。（貓眼專業版）

內地國慶檔影片。（央視新聞）

統計數據顯示，今年內地國慶假期期間，觀影人次為3199.59萬；場次為329萬場，同比增長2.21%。國產影片票房佔比為78.7%。檔期內票房前5名影片分別為：《神探之痕跡》4.23億元，《什麼意思夫婦》2.44億元，《生化危機：爆發夜》1.74億元，《歡迎來龍餐館》0.55億元，《小豬佩奇·完美假期》0.54億元。

國慶檔影片《神探之痕跡》海報。（微博）

國慶檔影片《什麼意思夫婦》海報。（微博）

《歡迎來龍餐館》延長放映時間。（微博）

央視報道指出，今年國慶檔上映的影片題材涵蓋動作、冒險、喜劇、懸疑、動畫等，類型多元。此外，多部熱門影片推出特效廳版本，吸引觀眾體驗。中國電影評論學會秘書長胡建禮表示，假期前中後期都有新片上映，是今年檔期的鮮明特點。10月3日《重生2》、10月5日《生化危機：爆發夜》接續登場，均帶動單日票房上漲。

多部熱門影片推出特效廳版本。（央視新聞）

不過，據「貓眼」統計數據顯示，今年中國國慶檔期電影票房恐還低於2022年疫情期間的14.96億元，並創2014年來新低。2023年疫情過後，國慶檔期電影票房回升至27.34億元，此後一路下滑。