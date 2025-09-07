開學典禮白椅貼紅圈似日本國旗惹議　武漢大學就「引發誤讀」致歉

近日，武漢大學開學典禮上，部分白色座椅靠背粘貼紅色圓形標籤，不少網民批評像典禮現場擺滿日本國旗，引發爭議。武漢大學就事件致歉，並稱今後將更加注重工作細節。



武漢大學研究生開學典禮的椅子標籤被指像日本國旗。（網絡圖片）

武漢大學黨委研究生工作部發布情況說明稱，為引導師生按設計的造型圖案準確入場就座，工作團隊在部分白色座椅和藍色座椅靠背上，用紅色、黃色等不同顏色和圓形、五角星形等不同形狀的標籤做分類標識，其中部分白色座椅靠背所貼紅色圓形標籤，引發誤讀。武漢大學對此深表歉意，今後將更加注重工作細節，提高工作嚴謹性。

據此前報道，9月5日，武漢大學研究生開學典禮在卓爾體育館舉行，為配合現場空拍排字「WHU」（武漢大學英文縮寫）和「1893」（建校年份），工作人員在部分白色座椅靠背中央粘貼紅色圓形標籤，用於引導穿紅色文化衫的學生就座，以便從高空視角呈現整體圖案。

不少網民批評像典禮現場擺滿日本國旗，認為武漢大學缺乏政治敏感，加上此前爆發的武漢大學圖書館性騷擾事件爭議，再次讓武漢大學站到風口浪尖上。