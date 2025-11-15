中國司機日本停車場與當地人起衝突　因1行為「涉殺人未遂」被捕

十一月的日本名阪公路，在一片持續不斷的車流聲裏出現了短暫的靜止。這裏的伊賀服務區通常是長途司機歇口氣的地方，夜間九點以後氣温下降得快，只剩車輛散落的餘温和照在地面的昏黃燈光。就在這樣一個再普通不過的時段裏，一場圍繞停車位的爭執迅速升温，最終讓警方以「殺人未遂」處理。



當地警方的調查顯示，衝突雙方互不相識，一位是來自奈良縣天理市的四十六歲公司職員，另一位是住在東京都小金井市的三十八歲中國籍開豐田（TOYOTA）埃爾法的出租車司機包健將（預計是某旅行社的）。

記者實地調查，來到三重縣伊賀市服務區的停車場。（YouTube@CHUKYOTV_NEWS）

兩人因停車位糾紛爭吵後 他這1行為太過火被定性為「殺人未遂」：

+ 11

當天兩人因為停車順序爭吵起來，這類摩擦在日本的服務區並不少見，大多數時候幾句抱怨就過去了，但那天晚上事情的發展明顯超出了常規。爭執過後，現場的衝突節奏突然加快了。包健將回到駕駛席，而那名上班族站在車前的位置沒有騰讓。

車輛一旦發動，身體和車身的距離便被瞬間壓縮。受害者被頂上了引擎蓋。按照常識，這通常會讓駕駛者立刻踩停，但車卻繼續往前。受害者後來告訴警方，他被迫抓住車頭的邊緣，另一隻手撥了報警電話。

那段五十米的移動並不算長，甚至在服務區裏也就是半個停車帶的距離，可被掛在引擎蓋上的人只能憑本能維持平衡，而包某的車輛採用急加速、急剎車和短暫的蛇行，都讓這段移動變成一種無法預測的風險。案件記錄裏也正是這些危險動作，成為警方把案件按「殺人未遂」方向處理的主要依據。

【延伸閱讀】中國教書日裔女老師回日本慘被殺！疑兇「特殊身份」曝光惹熱議（點圖了解更多）▼▼▼

+ 9

最終受害者的傷勢並不嚴重，腰部和手臂留下擦傷。可傷勢輕重並不能改變警方的判斷，因為在日本的司法體系裏，是否構成重大案件更多看行為本身的危險程度。事件發生後，包健將駕車逃離了現場。受害者報警時對車輛細節的描述很準確，讓警方能迅速鎖定目標。幾小時後，包健將在四日市市內被找到並被拘捕。

在隨後的審訊中，包健將承認車輛確實載着對方移動，但否認有殺意。嫌疑人的陳述與檢方的判斷之間的落差，在日本刑事案件裏並不罕見。司法機構通常不會只依據嫌疑人主觀的否認，而更關注行為本身是否具備足以致命的風險。

法律上所謂的「未必的故意」，即行為人是否明知可能引發嚴重後果卻仍然繼續行動，在此類案件中往往成為爭論點。五十米的行駛距離、過程中反覆出現的危險動作以及受害者當時的狀態，都使這一判斷變得複雜。

案件公開後，日本網絡上出現了不少圍繞外國人行為的討論。一些評論提到曾在商店裏看到有人隨意拆開商品包裝，被提醒後以「不懂日語」為由搪塞；另一些人則擔心公共空間裏規則意識的下降會帶來更多不確定因素。

雖然這些例子和案件本身無關，但在輿論氛圍緊張的時候，類似言論往往被合併到同一個框架裏，以至於使事件獲得了超出本身範圍的關注。

隨着案件進入司法程序，現場監控、行車軌跡和雙方的陳述都會成為審理的關鍵。包健將的否認與受害者的描述之間存在不小差距，這些內容將被逐一比對，用以判斷當時行為是否已經跨入致命危險的範圍。

參照過往的判例，如果法院認定行為中含有明確的風險因素，量刑多落在三年至五年之間；是否適用緩刑，則取決於受害者的意願、雙方是否達成賠償，以及嫌疑人在法庭上的態度。若檢方認為危險駕駛的構成更明顯，也可能朝危險駕駛致傷的方向推進，但車輛在行駛中載着他人並反覆做出危險動作這一點，使案件更貼近殺人未遂的框架。

當前兩國的關係有點微妙，在如此的輿論環境中，雙邊的涉外案件往往會被放大並審視，任何偏離公共規則的行為都會迅速被捕捉、傳播，並被放入更復雜的敘述結構裏。

對在日本生活的華人來說，公共空間裏的舉動必須更為謹慎，遵守規則不僅是法律要求，也是維繫日常生活安穩的前提。一旦情緒失控或行為越界，承擔後果的始終是當事人，而在這樣的時期，遵紀守法比以往更加重要。

【延伸閱讀】在日本大阪遭男子當街擄走 中國少女離奇死亡 遺體驗出兩種物質（點圖放大瀏覽）：

+ 15

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】