安徽女遊泰遭賣豬仔禁錮妙瓦底3個月 身心受創回國｢天天發噩夢｣
撰文：許祺安
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安徽36歲女子楊苗今年7月赴泰國旅遊後失聯，被拐至緬甸妙瓦底電騙園區。歷經近三個月禁錮，家屬11月9日向內媒證實，楊苗已在多方努力下獲釋回國，但因身心受創，至今仍有恐懼感，「天天睡不好，做噩夢」。
落地遭強押緬甸 戶口50萬被提空
據《大皖新聞》，楊苗是安徽阜南縣人，早年曾在泰國從事美甲美容行業，熟悉當地環境及語言。今年7月30日，她應一名網上認識的女性朋友邀請飛赴泰國，打算一邊旅遊、一邊協助對方打理物業，惟抵達當日即遭犯罪集團控制，而該名「友人」的真實身份至今未明。
楊苗的母親田女士表示，由於與女兒不同住，平日交流不多，7月30日發消息未獲回覆，同晚楊苗的表弟及朋友收到其求救訊息，才驚悉她已被帶入緬甸電騙園區。
母親與綁匪理論惹禍致愛女遭暴打
田女士立即報警。8月初，她曾與女兒視像通話，發現女兒眼神飄忽，判斷其被人控制。此後，楊苗帳戶內50萬元（人民幣，下同）被轉走，田女士曾在通話時與綁匪理論，隨後女兒遭毆打，母女自此再未通話。
贖金降至13萬仍無力負擔 多方跨國營救脫險
綁匪最初索要35萬元贖金，經交涉先降至20萬元，其後再降至13萬元。由於家中經濟困難，田女士未能籌齊贖金。10多天前，綁匪仍透過楊苗的微信追問錢款。
直至11月初，在多方努力下，楊苗終於獲釋，乘坐飛機回國。阜南縣公安局已就事件立案調查，惟當地公安部門未透露更多詳情。楊苗回國後身心受創，仍需時間平復。
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